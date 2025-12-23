США построят до 25 боевых кораблей нового класса, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты построят до 25 новых боевых кораблей для своих Военно-морских сил, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Корабли будут вооружены пушками и ракетами на самом высоком уровне. Будет также гиперзвуковое оружие, много современного гиперзвукового оружия, рельсотрон и даже мощные лазеры", - сообщил Трамп.