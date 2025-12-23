https://ria.ru/20251223/tramp-2063975996.html
США построят до 25 боевых кораблей нового класса, заявил Трамп
США построят до 25 боевых кораблей нового класса, заявил Трамп - РИА Новости, 23.12.2025
США построят до 25 боевых кораблей нового класса, заявил Трамп
Соединенные Штаты построят до 25 новых боевых кораблей для своих Военно-морских сил, заявил во вторник президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T01:20:00+03:00
2025-12-23T01:20:00+03:00
2025-12-23T01:29:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bed9e8b2afaa9d5c8a11abc3696d996c.jpg
https://ria.ru/20251223/tramp-2063975498.html
https://ria.ru/20251223/tramp-2063976577.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9480fd1f982d6471964905b0a6c4ef8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
США построят до 25 боевых кораблей нового класса, заявил Трамп
Трамп: США в общей сложности построят до 25 боевых кораблей нового класса
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты построят до 25 новых боевых кораблей для своих Военно-морских сил, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Мы сразу же начнем с первых двух, а затем очень быстро займемся, я думаю, еще восемью, и тогда, в конечном счете, и довольно быстро, у нас будет в общей сложности от 20 до 25 (кораблей - ред.). Мы это еще определим", - заявил Трамп
в своей резиденции Мар-а-Ларго.
"Корабли будут вооружены пушками и ракетами на самом высоком уровне. Будет также гиперзвуковое оружие, много современного гиперзвукового оружия, рельсотрон и даже мощные лазеры", - сообщил Трамп.
"Они также будут нести ядерное оружие", - сообщил Трамп, говоря о боевых кораблях нового класса.
Выступление президента США
проходило в его имении Мар-а-Лаго во Флориде
.