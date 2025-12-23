Рейтинг@Mail.ru
01:20 23.12.2025 (обновлено: 01:29 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/tramp-2063975996.html
США построят до 25 боевых кораблей нового класса, заявил Трамп
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты построят до 25 новых боевых кораблей для своих Военно-морских сил, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Мы сразу же начнем с первых двух, а затем очень быстро займемся, я думаю, еще восемью, и тогда, в конечном счете, и довольно быстро, у нас будет в общей сложности от 20 до 25 (кораблей - ред.). Мы это еще определим", - заявил Трамп в своей резиденции Мар-а-Ларго.
"Корабли будут вооружены пушками и ракетами на самом высоком уровне. Будет также гиперзвуковое оружие, много современного гиперзвукового оружия, рельсотрон и даже мощные лазеры", - сообщил Трамп.
"Они также будут нести ядерное оружие", - сообщил Трамп, говоря о боевых кораблях нового класса.
Выступление президента США проходило в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
СШАВ миреДональд Трамп
 
 
