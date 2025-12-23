Трамп объявил о создании двух новых боевых кораблей

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о создании двух боевых кораблей нового класса для американских военно-морских сил.

"Великая честь для меня как верховного главнокомандующего объявить, что я одобрил план для ВМС начать создание двух новых очень больших, самых больших из построенных, боевых кораблей", - сказал американский лидер.

Соответствующее объявление Трамп сделал из своего имения Мар-а-Лаго во Флориде

За спиной президента США были изображения с кораблями "класса Трамп".