Трамп объявил о создании двух новых боевых кораблей

Президент США Дональд Трамп объявил о создании двух боевых кораблей нового класса для американских военно-морских сил. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T01:15:00+03:00
2025-12-23T01:15:00+03:00
2025-12-23T01:22:00+03:00
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о создании двух боевых кораблей нового класса для американских военно-морских сил.
"Великая честь для меня как верховного главнокомандующего объявить, что я одобрил план для ВМС начать создание двух новых очень больших, самых больших из построенных, боевых кораблей", - сказал американский лидер.
Соответствующее объявление Трамп
сделал из своего имения Мар-а-Лаго во Флориде
.
За спиной президента США
были изображения с кораблями "класса Трамп".
По его словам, они в сто раз превзойдут существующие корабли по боевой мощи. "Лучшие в мире, самые большие и самые быстрые", - описал их Трамп.