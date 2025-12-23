Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили перспективы блокировки Telegram - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 23.12.2025 (обновлено: 18:42 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/telegram-2064159585.html
В Госдуме оценили перспективы блокировки Telegram
В Госдуме оценили перспективы блокировки Telegram - РИА Новости, 23.12.2025
В Госдуме оценили перспективы блокировки Telegram
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский считает, что Telegram в России не заблокируют до тех пор,... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T18:27:00+03:00
2025-12-23T18:42:00+03:00
россия
сергей боярский
telegram
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/51/1497305121_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_b94f38d995dd13ef534868c1b521c43c.jpg
https://ria.ru/20251223/gosduma-2064133967.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/51/1497305121_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_2c3198938d1d46ed1d7f775b51bb5586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей боярский, telegram, госдума рф, общество
Россия, Сергей Боярский, Telegram, Госдума РФ, Общество
В Госдуме оценили перспективы блокировки Telegram

Депутат ГД Боярский: Telegram не заблокируют до перехода в Max некоторых каналов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский считает, что Telegram в России не заблокируют до тех пор, пока все "правильные" каналы не перейдут на платформу Мах.
"Мы должны понимать, что Telegram - это не только мессенджер, но и социальная сеть по сути своей. У нас есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, которые, в том числе и за рубеж, и внутри нашей страны освещают правильную нашу повестку и, конечно, в них вложены и силы, и средства. И взять и, так сказать, отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы, наверное, неправильно. Да, действительно, в мессенджере Мах появилась возможность создавать каналы. Они растут, уверенно растут. Но сказать, что все каналы из Telegram уже переехали в Мах, еще преждевременно. Поэтому давайте дождемся хотя бы этого момента", - сказал Боярский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Госдуме назвали реакцию WhatsApp неконструктивным политическим заявлением
Вчера, 16:45
 
РоссияСергей БоярскийTelegramГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала