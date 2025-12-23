Спасатели извлекли четырех человек из разбившегося в Техасе самолета

МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Спасатели извлекли живыми четырех человек из разбившегося в Техасе самолета военно-морских сил Мексики, два человека погибли и еще два остаются внутри, сообщило министерство ВМС латиноамериканской страны.
"После инцидента были незамедлительно задействованы поисково-спасательные протоколы в координации с Береговой охраной США. К настоящему моменту извлечены шесть человек, четверо из них - живыми, подтверждена гибель двух человек", - говорится в сообщении в блоге министерства в Х.
По информации ведомства, продолжаются работы по извлечению еще двух человек, находящихся внутри разбившегося самолета.
В ВМС уточнили, что на борту самолета King Air с бортовым номером ANX-1209 находились восемь человек - четыре военнослужащих ВМС и четыре гражданских лица. Воздушное судно выполняло гуманитарную миссию по медицинской эвакуации в координации с фондом Michou y Mau. Начато расследования причин происшествия.
