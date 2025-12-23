Спасатели извлекли четырех человек из разбившегося в Техасе самолета

По информации ведомства, продолжаются работы по извлечению еще двух человек, находящихся внутри разбившегося самолета.

В ВМС уточнили, что на борту самолета King Air с бортовым номером ANX-1209 находились восемь человек - четыре военнослужащих ВМС и четыре гражданских лица. Воздушное судно выполняло гуманитарную миссию по медицинской эвакуации в координации с фондом Michou y Mau. Начато расследования причин происшествия.