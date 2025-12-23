Рейтинг@Mail.ru
Спасатели извлекли четырех человек из разбившегося в Техасе самолета - РИА Новости, 23.12.2025
04:50 23.12.2025
Спасатели извлекли четырех человек из разбившегося в Техасе самолета
Спасатели извлекли живыми четырех человек из разбившегося в Техасе самолета военно-морских сил Мексики, два человека погибли и еще два остаются внутри
в мире
техас
мексика
сша
в мире, техас, мексика, сша
В мире, Техас, Мексика, США
Спасатели извлекли четырех человек из разбившегося в Техасе самолета

При крушении самолета ВМС Мексики в Техасе выжили четыре человека

Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Спасатели извлекли живыми четырех человек из разбившегося в Техасе самолета военно-морских сил Мексики, два человека погибли и еще два остаются внутри, сообщило министерство ВМС латиноамериканской страны.
"После инцидента были незамедлительно задействованы поисково-спасательные протоколы в координации с Береговой охраной США. К настоящему моменту извлечены шесть человек, четверо из них - живыми, подтверждена гибель двух человек", - говорится в сообщении в блоге министерства в Х.
По информации ведомства, продолжаются работы по извлечению еще двух человек, находящихся внутри разбившегося самолета.
В ВМС уточнили, что на борту самолета King Air с бортовым номером ANX-1209 находились восемь человек - четыре военнослужащих ВМС и четыре гражданских лица. Воздушное судно выполняло гуманитарную миссию по медицинской эвакуации в координации с фондом Michou y Mau. Начато расследования причин происшествия.
Самолет упал рядом с аэропортом неподалеку от города Форт-Уэрт в штате Техас - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Техасе самолет упал рядом с аэропортом
12 октября, 23:01
 
