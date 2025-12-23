Рейтинг@Mail.ru
На границе Таиланда и Камбоджи бои продолжаются накануне переговоров - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/tailand-2064191035.html
На границе Таиланда и Камбоджи бои продолжаются накануне переговоров
На границе Таиланда и Камбоджи бои продолжаются накануне переговоров - РИА Новости, 23.12.2025
На границе Таиланда и Камбоджи бои продолжаются накануне переговоров
Боевые действия между войсками Таиланда и Камбоджи на границе между двумя государствами продолжаются накануне первого дня переговоров о мерах деэскалации и... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T20:54:00+03:00
2025-12-23T20:54:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
трат (провинция)
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060772522_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdeea71374462e03af8bbf3107e3bc03.jpg
https://ria.ru/20251223/ekspert-2064084877.html
https://ria.ru/20251223/mid-2064065925.html
https://ria.ru/20251219/posol-2063101750.html
камбоджа
таиланд
трат (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060772522_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_27223dee157f394817c578a2afb8e292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, камбоджа, таиланд, трат (провинция), обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Камбоджа, Таиланд, Трат (провинция), Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
На границе Таиланда и Камбоджи бои продолжаются накануне переговоров

Боевые действия между Таиландом и Камбоджей продолжаются накануне переговоров

© AP Photo / Heng SinithЛюди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже
Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 23 дек – РИА Новости. Боевые действия между войсками Таиланда и Камбоджи на границе между двумя государствами продолжаются накануне первого дня переговоров о мерах деэскалации и возобновлении режима прекращения огня, говорится в заявлениях министерств обороны Таиланда и Камбоджи, опубликованных во вторник вечером.
Начало переговоров в рамках Общего комитета по границам Таиланда и Камбоджи, состоящего из военных обеих сторон и возглавляемого министрами обороны двух стран, назначено на среду.
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Политолог назвала условия для прекращения конфликта Камбоджи и Таиланда
Вчера, 14:02
"С вечера 22 декабря до настоящего времени Камбоджа выпустила только по таиландской провинции Сакео с территории города Пойпет и его окрестностей почти 200 боеприпасов РСЗО БМ-21 ("Град" - ред.), поразив 51 объект, повредив 40 жилых домов и ранив более семи мирных жителей", - говорится в заявлении пресс-секретаря министерства обороны Таиланда контр-адмирала Сурасана Конгсири.
Адмирал также заявил на пресс-брифинге в редакции Армейского радио и Пятого (армейского) телеканала Таиланда, который транслировался телеканалом в прямом эфире, что столкновения продолжаются, и Камбоджа обстреливает территорию Таиланда из тяжелых вооружений, причем провинция Сакео является одной из главных целей.
"В трех районах провинции таиландские войска ведут интенсивные бои с войсками Камбоджи за участки территории Таиланда, временно занятые противником", - сказал Конгсири.
Он также сообщил, что в пограничных зонах провинций Сурин и Сисакет продолжаются интенсивные бои за несколько участков границы, на которых расположены развалины древних храмов, таких, как Прасат Та Кхвай и Пхра Вихан (в камбоджийской версии названия Преа Вихеар – ред.), и что боестолкновения продолжаются также и на линии границы в провинции Трат.
В заявлении министерства обороны Камбоджи, опубликованном вечером во вторник, также говорится о продолжении боевых действий на многих участках границы.
Заплыв вокруг острова Чанг - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Популярный у россиян таиландский остров Чанг безопасен, заявил МИД
Вчера, 13:06
"Министерство национальной обороны настоящим представляет обновленную информацию о ситуации на камбоджийско-таиландской границе в связи с продолжающейся вооруженной агрессией таиландских военных против Камбоджи в 4-м и 5-м военных округах, которая продолжается уже 17-й день", - говорится в начале текста заявления.
Минобороны Камбоджи сообщает, что на линии фронта в 4-м военном округе в провинциях Оддар Меанчей и Преа Вихеар продолжаются интенсивные бои.
"Таиландские военные продолжают атаки на суверенную территорию Камбоджи: ведут артиллерийский обстрел с применением танков, а с 04.00 (0.00 мск) по настоящее время артиллерийский обстрел ведется в районе храма Преа Вихеар", - говорится в документе.
Минобороны Камбоджи сообщает также, что таиландские войска "продолжают обстреливать густонаселенные жилые кварталы в районе О"Руссей, город Пойпет".
Заявление завершается выражением надежды на то, что Таиланд вернется к соблюдению Совместной декларации об отношениях Таиланда и Камбоджи, направленной на деэскалацию пограничного конфликта, однако минобороны Камбоджи называет документ "декларацией о мирном соглашении".
"Камбоджа также выражает искреннюю надежду на то, что таиландская сторона будет уважать и соблюдать Совместную декларацию о мирном соглашении, инициированную президентом Дональдом Трампом и официально подписанную 26 октября", - говорится в заявлении.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Посол в Таиланде опроверг сообщения о воюющих за Камбоджу наемниках
19 декабря, 07:37
 
В миреКамбоджаТаиландТрат (провинция)Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала