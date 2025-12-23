На границе Таиланда и Камбоджи бои продолжаются накануне переговоров

Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже. Архивное фото

БАНГКОК, 23 дек – РИА Новости. Боевые действия между войсками Таиланда и Камбоджи на границе между двумя государствами продолжаются накануне первого дня переговоров о мерах деэскалации и возобновлении режима прекращения огня, Боевые действия между войсками Таиланда и Камбоджи на границе между двумя государствами продолжаются накануне первого дня переговоров о мерах деэскалации и возобновлении режима прекращения огня, говорится в заявлениях министерств обороны Таиланда и Камбоджи, опубликованных во вторник вечером.

Начало переговоров в рамках Общего комитета по границам Таиланда Камбоджи , состоящего из военных обеих сторон и возглавляемого министрами обороны двух стран, назначено на среду.

"С вечера 22 декабря до настоящего времени Камбоджа выпустила только по таиландской провинции Сакео с территории города Пойпет и его окрестностей почти 200 боеприпасов РСЗО БМ-21 ("Град" - ред.), поразив 51 объект, повредив 40 жилых домов и ранив более семи мирных жителей", - говорится в заявлении пресс-секретаря министерства обороны Таиланда контр-адмирала Сурасана Конгсири.

Адмирал также заявил на пресс-брифинге в редакции Армейского радио и Пятого (армейского) телеканала Таиланда, который транслировался телеканалом в прямом эфире, что столкновения продолжаются, и Камбоджа обстреливает территорию Таиланда из тяжелых вооружений, причем провинция Сакео является одной из главных целей.

"В трех районах провинции таиландские войска ведут интенсивные бои с войсками Камбоджи за участки территории Таиланда, временно занятые противником", - сказал Конгсири.

Он также сообщил, что в пограничных зонах провинций Сурин и Сисакет продолжаются интенсивные бои за несколько участков границы, на которых расположены развалины древних храмов, таких, как Прасат Та Кхвай и Пхра Вихан (в камбоджийской версии названия Преа Вихеар – ред.), и что боестолкновения продолжаются также и на линии границы в провинции Трат

В заявлении министерства обороны Камбоджи, опубликованном вечером во вторник, также говорится о продолжении боевых действий на многих участках границы.

"Министерство национальной обороны настоящим представляет обновленную информацию о ситуации на камбоджийско-таиландской границе в связи с продолжающейся вооруженной агрессией таиландских военных против Камбоджи в 4-м и 5-м военных округах, которая продолжается уже 17-й день", - говорится в начале текста заявления.

Минобороны Камбоджи сообщает, что на линии фронта в 4-м военном округе в провинциях Оддар Меанчей и Преа Вихеар продолжаются интенсивные бои.

"Таиландские военные продолжают атаки на суверенную территорию Камбоджи: ведут артиллерийский обстрел с применением танков, а с 04.00 (0.00 мск) по настоящее время артиллерийский обстрел ведется в районе храма Преа Вихеар", - говорится в документе.

Минобороны Камбоджи сообщает также, что таиландские войска "продолжают обстреливать густонаселенные жилые кварталы в районе О"Руссей, город Пойпет".

Заявление завершается выражением надежды на то, что Таиланд вернется к соблюдению Совместной декларации об отношениях Таиланда и Камбоджи, направленной на деэскалацию пограничного конфликта, однако минобороны Камбоджи называет документ "декларацией о мирном соглашении".