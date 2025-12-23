В Таиланде осудили россиянина, выбросившего сына под винты катера

БАНГКОК, 23 дек – РИА Новости. Россиянин Артем Бугорский, выбросивший в январе 2025 года своего 13-летнего сына за борт под винты туристического катера и прыгнувший вслед за ним, осужден судом провинции Пханга в городке Такуапа в южном Таиланде на 12,5 года тюрьмы за непредумышленное убийство, сообщил РИА Новости источник в региональной полиции.

"Артема Бугорского приговорили к двенадцати с половиной годам тюремного заключения за непредумышленное убийство, произошедшее в результате нанесения тяжких телесных повреждений без умысла убить", - сообщил агентству источник.

Судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная по настоянию защиты и приобщенная к делу, показала наличие у россиянина психического расстройства, усугубленного регулярным употреблением запрещенных веществ, также рассказал собеседник агентства, добавив, что речь идет о частично легализованной в Таиланде марихуане, которая применялась осужденным в дозировках активных веществ, значительно превышающих разрешенные для медицинского использования.

"Психическое расстройство стало смягчающим обстоятельством. Максимальный срок за непредумышленное убийство по УК Таиланда составляет 15 лет, но суд остановился на двенадцати с половиной годах заключения", - сказал источник агентства.

В конце января 2025 года Бугорский и его 13-летний сын Лукас от брака с гражданкой Таиланда возвращались с острова Сурин в провинцию Пханга на скоростном туристическом катере. Когда катер находился в 200 метрах от берега, россиянин внезапно схватил сына за ноги и выбросил его за борт под винты катера, а потом сам прыгнул вслед за ребенком. Подростка попытался спасти экипаж катера, его подняли на борт и попытались реанимировать, но усилия не увенчались успехом, и мальчик умер. Все время, пока на катере пытались спасти его сына, Артем Бугорский отказывался подняться на борт, плавая в воде среди катеров и рискуя в любой момент тоже попасть под винты.