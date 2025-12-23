Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде осудили россиянина, выбросившего сына под винты катера
В Таиланде осудили россиянина, выбросившего сына под винты катера
В Таиланде осудили россиянина, выбросившего сына под винты катера - РИА Новости, 23.12.2025
В Таиланде осудили россиянина, выбросившего сына под винты катера
Россиянин Артем Бугорский, выбросивший в январе 2025 года своего 13-летнего сына за борт под винты туристического катера и прыгнувший вслед за ним, осужден... РИА Новости, 23.12.2025
происшествия
таиланд
https://ria.ru/20251119/tailand-2056062241.html
https://ria.ru/20250925/tailand-2044215140.html
таиланд
Новости
происшествия, таиланд
Происшествия, Таиланд
В Таиланде осудили россиянина, выбросившего сына под винты катера

РИА Новости: суд Таиланда приговорил россиянина к 12,5 года тюрьмы

БАНГКОК, 23 дек – РИА Новости. Россиянин Артем Бугорский, выбросивший в январе 2025 года своего 13-летнего сына за борт под винты туристического катера и прыгнувший вслед за ним, осужден судом провинции Пханга в городке Такуапа в южном Таиланде на 12,5 года тюрьмы за непредумышленное убийство, сообщил РИА Новости источник в региональной полиции.
"Артема Бугорского приговорили к двенадцати с половиной годам тюремного заключения за непредумышленное убийство, произошедшее в результате нанесения тяжких телесных повреждений без умысла убить", - сообщил агентству источник.
Судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная по настоянию защиты и приобщенная к делу, показала наличие у россиянина психического расстройства, усугубленного регулярным употреблением запрещенных веществ, также рассказал собеседник агентства, добавив, что речь идет о частично легализованной в Таиланде марихуане, которая применялась осужденным в дозировках активных веществ, значительно превышающих разрешенные для медицинского использования.
"Психическое расстройство стало смягчающим обстоятельством. Максимальный срок за непредумышленное убийство по УК Таиланда составляет 15 лет, но суд остановился на двенадцати с половиной годах заключения", - сказал источник агентства.
В конце января 2025 года Бугорский и его 13-летний сын Лукас от брака с гражданкой Таиланда возвращались с острова Сурин в провинцию Пханга на скоростном туристическом катере. Когда катер находился в 200 метрах от берега, россиянин внезапно схватил сына за ноги и выбросил его за борт под винты катера, а потом сам прыгнул вслед за ребенком. Подростка попытался спасти экипаж катера, его подняли на борт и попытались реанимировать, но усилия не увенчались успехом, и мальчик умер. Все время, пока на катере пытались спасти его сына, Артем Бугорский отказывался подняться на борт, плавая в воде среди катеров и рискуя в любой момент тоже попасть под винты.
Из сообщений в русскоязычных социальных сетях Таиланда о Бугорском известно, что сына он очень любил и сам его воспитывал после развода с его матерью, а также успешно самостоятельно обучал ребенка русскому языку. Однако знакомые россиянина сообщают в соцсетях и о том, что в последний год перед трагедией Бугорский находился в состоянии депрессии из-за развода с женой, смерти старшего брата и тяжелой финансовой ситуации.
ПроисшествияТаиланд
 
 
