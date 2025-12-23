https://ria.ru/20251223/tailand-2064138744.html
В посольстве Таиланда рассказали о сохранении безвиза для россиян
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. 60-дневный безвизовый режим сохранит свое действие для граждан РФ, введение каких-либо ограничений срока безвизового пребывания граждан РФ в Таиланде не планируется, заявили РИА Новости в посольстве Таиланда в РФ.
"Для россиян по-прежнему действует 60-дневный безвизовый режим. Введение ограничений по сроку безвизового пребывания граждан России
в Таиланде
не планируется", - сообщили в диппредставительстве.
Ранее Таиланд ввел жесткий контроль за использованием иностранцами, в том числе россиянами, безвизового въезда в страну, теперь нельзя пользоваться безвизом более двух раз подряд или двух раз в год без возвращения в страну гражданства или постоянного проживания.
Перед иммиграционной полицией поставлена задача по предотвращению проникновения в Таиланд под видом туристов по безвизовому режиму въезда иностранных граждан, занятых преступной деятельностью, прежде всего в сфере технологических преступлений, а также иностранных граждан, для которых существует высокая степень риска стать жертвами таких преступлений.