В посольстве Таиланда рассказали о сохранении безвиза для россиян

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. 60-дневный безвизовый режим сохранит свое действие для граждан РФ, введение каких-либо ограничений срока безвизового пребывания граждан РФ в Таиланде не планируется, заявили РИА Новости в посольстве Таиланда в РФ.

"Для россиян по-прежнему действует 60-дневный безвизовый режим. Введение ограничений по сроку безвизового пребывания граждан России Таиланде не планируется", - сообщили в диппредставительстве.

Ранее Таиланд ввел жесткий контроль за использованием иностранцами, в том числе россиянами, безвизового въезда в страну, теперь нельзя пользоваться безвизом более двух раз подряд или двух раз в год без возвращения в страну гражданства или постоянного проживания.