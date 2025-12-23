Рейтинг@Mail.ru
Россия может полностью перейти на отечественные станции связи, заявили в ГД - РИА Новости, 23.12.2025
19:29 23.12.2025
Россия может полностью перейти на отечественные станции связи, заявили в ГД
2025
экономика, россия, сергей боярский, госдума рф, ростелеком, билайн
Экономика, Россия, Сергей Боярский, Госдума РФ, Ростелеком, Билайн
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Россия к 2030 году может полностью перейти на базовые станции связи отечественного производства с возможностью обслуживания 5G сигнала, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Ранее во вторник гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков сообщил, что Yadro (входит в "ИКС Холдинг") в 2025 году поставит операторам связи 3 тысячи базовых станций.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Билайн: Если бизнес теряет связь, помогут резервные каналы
22 декабря, 17:02
"Я тоже сегодня очень обрадовался новости о том, что мы наконец-то запустили производство отечественных базовых станций. Это прямо "новость-новость". Это сложнейшее оборудование… Санкционная политика не позволяла обновлять нам базовые станции. Теперь, если завод выйдет на ту мощность, которая заявлена, мы к 2030 году полностью перейдем на отечественное оборудование, с возможностью с помощью программного обеспечения обсуживать даже 5G сигнал", - сказал Боярский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В 2022 году Yadro заключила форвардные контракты с операторами связи - "Ростелекомом", "Билайном" и "Мегафоном" до 2030 года на поставку базовых станций объемом 55 тысяч. В мае 2023 года Шелобков сообщил, что объем форвардных контрактов Yadro на строительство базовых станций для мобильных сетей связи составляет 25 миллиардов рублей.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Российские банки начали запрашивать родственную связь при переводе денег
21 декабря, 07:25
 
