Россия может полностью перейти на отечественные станции связи, заявили в ГД

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Россия к 2030 году может полностью перейти на базовые станции связи отечественного производства с возможностью обслуживания 5G сигнала, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.