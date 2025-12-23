Рейтинг@Mail.ru
Священник Лукьянов предложил ввести в России "частичный сухой закон" - РИА Новости, 23.12.2025
20:07 23.12.2025
Священник Лукьянов предложил ввести в России "частичный сухой закон"
Священник Лукьянов предложил ввести в России "частичный сухой закон"
Священник Лукьянов предложил ввести в России "частичный сухой закон"

© Фото : из личного архиваПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В России нужно ввести "частичный сухой закон", запретить продажу алкоголя в спальных районах, вернуть советские практики "взятия на поруки" и "товарищеских судов", организовать дружины с возможным участием ветеранов СВО, а также предусмотреть добровольно-принудительную социализацию родителей–алкоголиков, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов.
Во вторник Лукьянов принял участие в видеоконференции "Онлайн-продажа энергетиков, алкоголя и табака как угроза традиционным ценностям, здоровью нации и государственной политике. Вейпы как долгосрочный риск для национальной демографической политики".
"Мы предлагаем ужесточить контроль за соблюдением запрета на розничную продажу алкоголя на территориях, прилегающих к образовательным организациям среднего, профессионального и высшего образования, а не только школ. Ввести полный запрет на розничную продажу алкоголя в спальных районах, существенно увеличить штрафы в КОАП за нарушение действующего законодательства… Предлагаем ввести частичный сухой закон - ограничения на продажу алкоголя по времени", - сказал Лукьянов.
Также он призвал запретить выкладку алкоголя и спиртосодержащей продукции в малой таре на кассе и "ограничить в супермаркетах размещение алкогольной продукции в торговом зале отдельными помещениями со своей кассой и входом, обеспечивающим возможность их закрытия и опечатывания".
Кроме того, священник призвал вернуть в правовое поле позитивные практики советского периода - взятие на поруки, наставничество, товарищеские суды, инициировать создание добровольческих родительских дружин с возможным привлечением ветеранов СВО.
"И взять, наконец, на особый контроль и вести учет родителей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, но не ради изъятия (детей – ред.), а именно ради обеспечения лечения, реабилитации, социализации по добровольно-принудительному принципу. При этом на период лечения и восстановления ввести мораторий на ограничение или лишение родительских прав, чтобы у родителей был путь к возвращению в нормальную жизнь", - заключил представитель РПЦ.
