Священник назвал способ снизить вес

МОСКВА 23 дек - РИА Новости. Пост не должен вредить здоровью, христианский образ жизни и пост должны оказывать благотворное воздействие на физическое состояние, например, если у человека лишний вес, то, придерживаясь постного режима, можно улучшить массу тела, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

Рождественский 40-дневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Во время поста мирянам рекомендуется воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже. Со 2 по 6 января в меню запрещена также рыба и алкоголь. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах.

Ранее отец Макарий призывал помнить о Церкви и участвовать в богослужениях во время Рождественского поста, иначе пост будет "пустым" занятием.

"Здоровый христианский образ жизни и смена режима питания должна оказывать благотворное воздействие на физическое состояние. Если человек имеет лишний вес, значит он, придерживаясь постного режима, может улучшить свою массу тела. И наоборот, выбор постного питания не должен усугублять заболевания - нужно знать особенности организма. То есть пост не должен приносить вред здоровью", - сказа отец Макарий.

По его словам, малолетним детям, беременным женщинам, престарелым, больным требуется пост по мере их возможностей.