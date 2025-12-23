Рейтинг@Mail.ru
03:14 23.12.2025
Священник назвал способ снизить вес
религия, русская православная церковь
Священник назвал способ снизить вес

Иеромонах Макарий: придерживаясь постного режима, можно улучшить массу тела

МОСКВА 23 дек - РИА Новости. Пост не должен вредить здоровью, христианский образ жизни и пост должны оказывать благотворное воздействие на физическое состояние, например, если у человека лишний вес, то, придерживаясь постного режима, можно улучшить массу тела, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
Рождественский 40-дневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Во время поста мирянам рекомендуется воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже. Со 2 по 6 января в меню запрещена также рыба и алкоголь. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах.
Сувенирные статуэтки Николая Чудотворца в городе Бари - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Священник пояснил, стоит ли родителям развенчивать языческого Деда Мороза
19 декабря, 04:05
Ранее отец Макарий призывал помнить о Церкви и участвовать в богослужениях во время Рождественского поста, иначе пост будет "пустым" занятием.
"Здоровый христианский образ жизни и смена режима питания должна оказывать благотворное воздействие на физическое состояние. Если человек имеет лишний вес, значит он, придерживаясь постного режима, может улучшить свою массу тела. И наоборот, выбор постного питания не должен усугублять заболевания - нужно знать особенности организма. То есть пост не должен приносить вред здоровью", - сказа отец Макарий.
По его словам, малолетним детям, беременным женщинам, престарелым, больным требуется пост по мере их возможностей.
"А возможности уже опираются на медицинские данные. Неплохо проконсультироваться как с доктором, если есть какая-то конкретная проблема, таки и со священником, - и опираться надо на здравый смысл", - заключил собеседник агентства.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В РПЦ поддержали британских христиан, выступивших в защиту Рождества
15 декабря, 16:46
 
