Россияне считают СВО и успехи российской армии событием года, показал опрос

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Каждый десятый россиянин (11%) назвал событием 2025 года в России специальную военную операцию на Украине, ход боевых действий и успехи российской армии, следует из опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Также респонденты отметили, что в этом году чаще всего обсуждали мирные переговоры, которые инициировал президент США Дональд Трамп (5%) и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (2%).
По результатам опроса, главным мировым событием года стали переговоры президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, а также улучшение российско-американских отношений - их назвали 10% опрошенных. Также россияне говорили о военной спецоперации на Украине и попытках мирных переговоров (8%), инаугурации Трампа (4%), военных действиях на Ближнем Востоке и событиях в секторе Газа (4%).
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проведен 5-7 декабря 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.