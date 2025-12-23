Рейтинг@Mail.ru
Россияне считают СВО и успехи российской армии событием года, показал опрос - РИА Новости, 23.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 23.12.2025 (обновлено: 17:06 23.12.2025)
Россияне считают СВО и успехи российской армии событием года, показал опрос
Россияне считают СВО и успехи российской армии событием года, показал опрос - РИА Новости, 23.12.2025
Россияне считают СВО и успехи российской армии событием года, показал опрос
Каждый десятый россиянин (11%) назвал событием 2025 года в России специальную военную операцию на Украине, ход боевых действий и успехи российской армии,... РИА Новости, 23.12.2025
Россияне считают СВО и успехи российской армии событием года, показал опрос

ФОМ: Россияне считают СВО и успехи российской армии событием года в России

Ветераны СВО в фонде поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Ветераны СВО в фонде поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Ветераны СВО в фонде поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Каждый десятый россиянин (11%) назвал событием 2025 года в России специальную военную операцию на Украине, ход боевых действий и успехи российской армии, следует из опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Также респонденты отметили, что в этом году чаще всего обсуждали мирные переговоры, которые инициировал президент США Дональд Трамп (5%) и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (2%).
Ветераны СВО
Стало известно число ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны СВО
Вчера, 14:46
По результатам опроса, главным мировым событием года стали переговоры президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, а также улучшение российско-американских отношений - их назвали 10% опрошенных. Также россияне говорили о военной спецоперации на Украине и попытках мирных переговоров (8%), инаугурации Трампа (4%), военных действиях на Ближнем Востоке и событиях в секторе Газа (4%).
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проведен 5-7 декабря 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Здание Государственной думы России в Москве
Госдума за год приняла 30 законов, направленных на обеспечение СВО
Вчера, 12:34
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
