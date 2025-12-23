Стало известно число ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны СВО

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Число ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны проведения спецоперации, достигло 167 тысяч человек, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Он назвал интеграцию ветеранов СВО в мирную жизнь одним из основных вызовов, который стоит перед властями всех уровней. Новиков подчеркнул, что нужно создать комфортную среду для возвращения ветеранов СВО.