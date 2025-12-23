https://ria.ru/20251223/svo-2064097028.html
Стало известно число ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны СВО
Стало известно число ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны СВО - РИА Новости, 23.12.2025
Стало известно число ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны СВО
Число ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны проведения спецоперации, достигло 167 тысяч человек, сообщил начальник управления президента РФ по... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:46:00+03:00
2025-12-23T14:46:00+03:00
2025-12-23T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей новиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20efc04ff5a746dce35a9b128c301697.jpg
https://ria.ru/20251221/gosduma-2063626131.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_544f4f4777c174d7a2337134081685f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей новиков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Новиков
Стало известно число ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны СВО
Новиков: из зоны СВО вернулись 167 тысяч ветеранов боевых действий