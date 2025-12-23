Рейтинг@Mail.ru
Стало известно число ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны СВО - РИА Новости, 23.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 23.12.2025 (обновлено: 15:48 23.12.2025)
Стало известно число ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны СВО
Число ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны проведения спецоперации, достигло 167 тысяч человек, сообщил начальник управления президента РФ по...
специальная военная операция на украине
россия
сергей новиков
россия
россия, сергей новиков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Новиков
Стало известно число ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны СВО

Новиков: из зоны СВО вернулись 167 тысяч ветеранов боевых действий

© РИА Новости / Виталий Невар | Ветераны СВО
Ветераны СВО
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Ветераны СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Число ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны проведения спецоперации, достигло 167 тысяч человек, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
"Сейчас вернулось в гражданские группы 167 тысяч ветеранов специальной военной операции", - сказал Новиков в ходе заседания центрального штаба Народного фронта.
Он назвал интеграцию ветеранов СВО в мирную жизнь одним из основных вызовов, который стоит перед властями всех уровней. Новиков подчеркнул, что нужно создать комфортную среду для возвращения ветеранов СВО.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
В России заработают несколько новых законов по поддержке участников СВО
21 декабря, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей Новиков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
