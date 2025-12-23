МОСКВА, 23 дек - РИА НОВОСТИ. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и бронетранспортёр в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, бронетранспортер и четыре автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.