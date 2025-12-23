Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне "Южной" группировки за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 23.12.2025 (обновлено: 12:26 23.12.2025)
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне "Южной" группировки за сутки
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне "Южной" группировки за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и бронетранспортёр в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА НОВОСТИ. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и бронетранспортёр в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Платоновка, Кирово, Кузьминовка, Петровское, Бондарное, Червоное, Приволье, Константиновка, Степановка и Николаевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, бронетранспортер и четыре автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах
22 декабря, 03:24
 
Заголовок открываемого материала