ВСУ потеряли до 215 военных в зоне "Южной" группировки за сутки
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне "Южной" группировки за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и бронетранспортёр в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:23:00+03:00
2025-12-23T12:23:00+03:00
2025-12-23T12:26:00+03:00
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне "Южной" группировки за сутки
