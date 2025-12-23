https://ria.ru/20251223/svo-2064051620.html
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 23.12.2025
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне группировки "Север" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:22:00+03:00
2025-12-23T12:22:00+03:00
2025-12-23T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
алексеевка
вооруженные силы украины
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391900_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bbfcaa3e09a420dc39d47be179ec0a1.jpg
https://ria.ru/20251222/peregovory-2063967506.html
россия
алексеевка
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f47d63d93ba6e3461c7c38684df5cbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексеевка, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексеевка, Вооруженные силы Украины, Сумская область
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне группировки "Север" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Север"