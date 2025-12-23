Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 23.12.2025 (обновлено: 12:35 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/svo-2064051620.html
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 23.12.2025
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне группировки "Север" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:22:00+03:00
2025-12-23T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
алексеевка
вооруженные силы украины
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391900_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bbfcaa3e09a420dc39d47be179ec0a1.jpg
https://ria.ru/20251222/peregovory-2063967506.html
россия
алексеевка
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f47d63d93ba6e3461c7c38684df5cbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексеевка, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексеевка, Вооруженные силы Украины, Сумская область
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне группировки "Север" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Грабовское, Андреевка, Алексеевка и Яблоновка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Нельзя победить". Заявление Зеленского о России вызвало переполох в США
22 декабря, 22:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлексеевкаВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала