Журналиста поразил новый выпад Стубба в адрес России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 23.12.2025 (обновлено: 08:04 23.12.2025)
Журналиста поразил новый выпад Стубба в адрес России
Журналиста поразил новый выпад Стубба в адрес России
Журналиста поразил новый выпад Стубба в адрес России
Президент Финляндии Александр Стубб намеренно вводит людей в заблуждение, утверждая, что ВСУ могут противостоять российской армии, заявил ирландский журналист... РИА Новости, 23.12.2025
Журналиста поразил новый выпад Стубба в адрес России

Боуз: Стубб намеренно искажает факты о ВС России

© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Hannah McKay
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб намеренно вводит людей в заблуждение, утверждая, что ВСУ могут противостоять российской армии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"ЕС проигрывает во всех отношениях, когда речь идет о прокси-войне на Украине, миллиарды потрачены на провалившуюся кровавую диктатуру, медленную экономическую смерть и социальную дезинтеграцию. Но марионетки глобализма, такие как Стубб, все равно лгут. Они просто не могут перестать врать", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Слабоумие и отвага: Украина переносит боевые действия на европейский фронт
22 декабря, 08:00
Так Боуз прокомментировал заявление Стубба о том, что ВСУ все еще могут сопротивляться продвижению российских войск.
По данным Минобороны, за последние сутки российские войска взяли под контроль населенный пункт Вильча Харьковской области. ВСУ на разных направлениях СВО потеряли 1265 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Развалины Берлина все ближе: Европе предложили средство от самоубийства
22 декабря, 08:00
 
