Журналиста поразил новый выпад Стубба в адрес России
Журналиста поразил новый выпад Стубба в адрес России - РИА Новости, 23.12.2025
Журналиста поразил новый выпад Стубба в адрес России
Президент Финляндии Александр Стубб намеренно вводит людей в заблуждение, утверждая, что ВСУ могут противостоять российской армии, заявил ирландский журналист... РИА Новости, 23.12.2025
Журналиста поразил новый выпад Стубба в адрес России
Боуз: Стубб намеренно искажает факты о ВС России