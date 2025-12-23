Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 23.12.2025 (обновлено: 15:59 23.12.2025)
В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света
В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 23.12.2025
В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света
ВСУ нанесли удары по энергетике Херсонской области, без электроснабжения остались более 60 тысяч человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 23.12.2025
херсонская область , скадовск, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Скадовск, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света

В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын
Линии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Павел Лисицын
Линии электропередач. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по энергетике Херсонской области, без электроснабжения остались более 60 тысяч человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Киевские террористы нанесли целенаправленный удар по энергетической инфраструктуре Херсонской области. Без света остались свыше 60 тысяч человек в Алешкинском, Голопристанском, Скадовском, Чаплинском, Каланчакском и Каховском муниципальных округах", - написал он в канале в Мах.
Из-за высокой активности украинских БПЛА сотрудники "Херсонэнерго" пока не могут приступить к ремонту, работы по восстановлению электроснабжения начнутся после стабилизации обстановки, сообщил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Херсонская область
Скадовск
Владимир Сальдо
Вооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала