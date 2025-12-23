https://ria.ru/20251223/svet-2064117597.html
В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света
В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 23.12.2025
В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света
ВСУ нанесли удары по энергетике Херсонской области, без электроснабжения остались более 60 тысяч человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:57:00+03:00
2025-12-23T15:57:00+03:00
2025-12-23T15:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
скадовск
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:38:3156:1813_1920x0_80_0_0_c2c6ee02ad3e3f22b4ad4cadd718db46.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
скадовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6364f85841b3b2fb090c8ef4ccc69ce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , скадовск, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Скадовск, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света
В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ