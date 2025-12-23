Кадр видео с курьерами, которые перевозили детей в курьерских сумках в Подмосковье

© Соцсети Кадр видео с курьерами, которые перевозили детей в курьерских сумках в Подмосковье

В Люберцах проверяют информацию о перевозке детей в курьерских сумках

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Полицейские проверяют видео, на котором двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на электровелосипедах, в подмосковных Люберцах, Полицейские проверяют видео, на котором двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на электровелосипедах, в подмосковных Люберцах, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

"В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пока сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало.