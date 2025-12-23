Рейтинг@Mail.ru
13:42 23.12.2025
В Люберцах проверяют информацию о перевозке детей в курьерских сумках
© СоцсетиКадр видео с курьерами, которые перевозили детей в курьерских сумках в Подмосковье
Кадр видео с курьерами, которые перевозили детей в курьерских сумках в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Соцсети
Кадр видео с курьерами, которые перевозили детей в курьерских сумках в Подмосковье
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Полицейские проверяют видео, на котором двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на электровелосипедах, в подмосковных Люберцах, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пока сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало.
Сотрудниками полиции устанавливают личности правонарушителей, действиям которых будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.
Видеоблогеры посадили за руль движущегося автомобиля 9-летнего мальчика для съемки видео для популярного тренда в Башкирии - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
