В Люберцах проверяют информацию о перевозке детей в курьерских сумках
В Люберцах проверяют информацию о перевозке детей в курьерских сумках
Полицейские проверяют видео, на котором двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на электровелосипедах, в подмосковных... РИА Новости, 23.12.2025
