Суды могут признать кредиторов контролирующими лицами должника
15:34 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/sudy-2064107966.html
Суды могут признать кредиторов контролирующими лицами должника
Суды могут признать кредиторов контролирующими лицами должника - РИА Новости, 23.12.2025
Суды могут признать кредиторов контролирующими лицами должника
Суды могут признать контролирующим лицом должника мажоритарного кредитора или основного контрагента, говорится в постановлении пленума Верховного суда РФ, с... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:34:00+03:00
2025-12-23T15:34:00+03:00
верховный суд рф
россия
общество
банкротство
россия
2025
Новости
верховный суд рф, россия, общество, банкротство
Верховный суд РФ, Россия, Общество, Банкротство
Суды могут признать кредиторов контролирующими лицами должника

РИА Новости: суды могут признать кредиторов контролирующими лицами должника

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Суды могут признать контролирующим лицом должника мажоритарного кредитора или основного контрагента, говорится в постановлении пленума Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Контролирующим должника лицом… может быть признан мажоритарный кредитор или единственный (основной) контрагент (заказчик, покупатель), если в условиях имущественного кризиса должника такие лица, фактически определяя его действия, извлекают преимущества из убыточной деятельности должника", - сказано в документе.
Верховный суд разъяснил, почему нельзя вести роскошную жизнь на кредиты
19 июня, 02:56
19 июня, 02:56
В нем поясняется, что под контролирующими должника лицами понимаются лица, имеющие фактическую возможность определять действия юридического лица вне зависимости от формально-юридических признаков аффилированности.
Например, имеющие возможность давать указания лицам, входящим в состав органов управления должника и обладающие возможностью контролировать использование вложенных в должника средств и получать прибыль (бенефициарный интерес).
Под аффилированными понимаются лица, имеющие с должником общие экономические интересы и находящиеся под контролем одного контролирующего лица или одной группы контролирующих лиц. При определении статуса кредитора во внимание принимается как юридическая, так и фактическая его аффилированность с должником, разъясняет ВС РФ.
Ранее данный проект постановления "Об установлении в процедурах банкротства требований контролирующих должника лиц и аффилированных лиц должника" обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
Адвокат рассказал о последствиях банкротства для физических лиц
28 октября, 02:54
28 октября, 02:54
 
Заголовок открываемого материала