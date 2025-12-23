https://ria.ru/20251223/sudy-2064107966.html
Суды могут признать кредиторов контролирующими лицами должника
Суды могут признать кредиторов контролирующими лицами должника - РИА Новости, 23.12.2025
Суды могут признать кредиторов контролирующими лицами должника
Суды могут признать контролирующим лицом должника мажоритарного кредитора или основного контрагента, говорится в постановлении пленума Верховного суда РФ, с... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:34:00+03:00
2025-12-23T15:34:00+03:00
2025-12-23T15:34:00+03:00
верховный суд рф
россия
общество
банкротство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
https://ria.ru/20250619/vs-2023757680.html
https://ria.ru/20251028/bankrotstvo-2051071981.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховный суд рф, россия, общество, банкротство
Верховный суд РФ, Россия, Общество, Банкротство
Суды могут признать кредиторов контролирующими лицами должника
РИА Новости: суды могут признать кредиторов контролирующими лицами должника
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Суды могут признать контролирующим лицом должника мажоритарного кредитора или основного контрагента, говорится в постановлении пленума Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Контролирующим должника лицом… может быть признан мажоритарный кредитор или единственный (основной) контрагент (заказчик, покупатель), если в условиях имущественного кризиса должника такие лица, фактически определяя его действия, извлекают преимущества из убыточной деятельности должника", - сказано в документе.
В нем поясняется, что под контролирующими должника лицами понимаются лица, имеющие фактическую возможность определять действия юридического лица вне зависимости от формально-юридических признаков аффилированности.
Например, имеющие возможность давать указания лицам, входящим в состав органов управления должника и обладающие возможностью контролировать использование вложенных в должника средств и получать прибыль (бенефициарный интерес).
Под аффилированными понимаются лица, имеющие с должником общие экономические интересы и находящиеся под контролем одного контролирующего лица или одной группы контролирующих лиц. При определении статуса кредитора во внимание принимается как юридическая, так и фактическая его аффилированность с должником, разъясняет ВС РФ.
Ранее данный проект постановления "Об установлении в процедурах банкротства требований контролирующих должника лиц и аффилированных лиц должника" обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.