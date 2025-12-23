https://ria.ru/20251223/sudy-2064100251.html
ВС обязал суды проверять сделки компаний-банкротов с контролирующими лицами
россия
верховный суд рф
россия
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости.
Суды в делах о банкротстве юрлиц должны тщательно проверять, не направлены ли сделки должника с его контролирующими лицами на восстановление утраченного контроля над должником и его имуществом, говорится
в принятом во вторник постановлении пленума Верховного суда РФ.
В документе отмечается, что действия контролирующих и находящихся под их влиянием аффилированных лиц могут быть направлены на восстановление утраченного контроля над должником и его имуществом.
"Поэтому при установлении их требований в реестре требований кредиторов… судам… следует осуществлять проверку этих требований на предмет мнимости (реальности возникновения соответствующих отношений) или оценивать необходимость понижения очередности их удовлетворения по отношению к требованиям других кредиторов", - говорится в документе.
В нем поясняется, что если у суда возникли разумные сомнения относительно соответствующих отношений, контролирующее или аффилированное лицо должно раскрыть все обстоятельства предоставления финансирования. Например, сведения об источниках происхождения и основаниях дальнейшего перераспределения предоставленного финансирования.
Ранее данный проект постановления "Об установлении в процедурах банкротства требований контролирующих должника лиц и аффилированных лиц должника" обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.