В южнокорейском порту загорелось российское судно
14:20 23.12.2025
В южнокорейском порту загорелось российское судно
В южнокорейском порту загорелось российское судно
Российское рефрижераторное судно, пришвартованное в порту южнокорейского города Пусан, загорелось утром во вторник, один человек пострадал, передает агентство... РИА Новости, 23.12.2025
2025
В южнокорейском порту загорелось российское судно

Российское рефрижераторное судно загорелось в порту Пусан в Южной Корее

Порт в Пусане
Порт в Пусане
Порт в Пусане
Порт в Пусане. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российское рефрижераторное судно, пришвартованное в порту южнокорейского города Пусан, загорелось утром во вторник, один человек пострадал, передает агентство Рёнхап.
«
"23 декабря в 9.13 утра (по местному времени, 3.13 по мск - ред.) на российском рефрижераторном судне, пришвартованном в квартале Чхонхакдон района Ёндогу в Пусане, вспыхнул пожар", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что южнокорейские пожарные выехали на вызов и полностью потушили пожар ориентировочно в 12 часов по местному времени (6 утра по мск).
Согласно информации Рёнхап, в результате происшествия пострадал 70-летний охранник. Сотрудники скорой помощи обнаружили его с остановкой сердца, но в больнице пульс вновь появился.
В настоящий момент южнокорейским правоохранителям удалось установить, что пожар вспыхнул в штурманской рубке. Полицейские и пожарные продолжат выяснять точные причины произошедшего, добавляет агентство.
