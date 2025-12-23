https://ria.ru/20251223/sud-2064201144.html
Суд оштрафовал блогера Белоцерковскую* по иноагентской статье
Суд оштрафовал блогера Белоцерковскую* по иноагентской статье - РИА Новости, 23.12.2025
Суд оштрафовал блогера Белоцерковскую* по иноагентской статье
Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей блогера Веронику Белоцерковскую* (признана в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в... РИА Новости, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей блогера Веронику Белоцерковскую* (признана в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Белоцерковская, являющаяся иностранным агентом… не представила в Минюст России
отчетность за II полугодие 2024 года; за IV квартал 2024 года, чем нарушила положение статьи 9 федерального закона №255-ФЗ… Белоцерковскую* Веронику Борисовну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в документе.
Уточняется, что Белоцерковская о времени и месте рассмотрения дела извещалась, но в заседании не участвовала.
Минюст РФ в ноябре 2023 года внес Белоцерковскую в реестр иностранных агентов. Суд Москвы
ранее заочно приговорил ее к восьми годам тюрьмы за фейки о ВС РФ, в рамках дела было арестовано ее имущество на 153 миллиона рублей. Ранее РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и данными судебных приставов, сообщало, что общий долг блогера в РФ составляет 47,1 миллиона рублей.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ