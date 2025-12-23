Суд оштрафовал блогера Белоцерковскую* по иноагентской статье

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей блогера Веронику Белоцерковскую* (признана в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.