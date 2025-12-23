В КЧР суд арестовал женщину, пытавшуюся купить младенца

ПЯТИГОРСК, 23 дек – РИА Новости. Черкесский городской суд заключил под домашний арест на два месяца женщину, пытавшуюся купить новорожденного ребенка за 500 тысяч рублей в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК региона.

По данным следствия, в начале декабря 2025 года беременная жительница КЧР, не желая брать ответственность за ребенка, договорилась с другой жительницей региона о продаже младенца за 500 тысяч рублей. Женщина оплатила палату и принятие родов на сумму 39 тысяч рублей и заверила, что передаст оставшиеся деньги позже. Пятнадцатого декабря после родов фигурантка забрала ребенка себе, но ее действия были пресечены сотрудниками полиции.