В КЧР суд арестовал женщину, пытавшуюся купить младенца - РИА Новости, 23.12.2025
19:56 23.12.2025
В КЧР суд арестовал женщину, пытавшуюся купить младенца
В КЧР суд арестовал женщину, пытавшуюся купить младенца - РИА Новости, 23.12.2025
В КЧР суд арестовал женщину, пытавшуюся купить младенца
Черкесский городской суд заключил под домашний арест на два месяца женщину, пытавшуюся купить новорожденного ребенка за 500 тысяч рублей в Карачаево-Черкесии,... РИА Новости, 23.12.2025
2025
В КЧР суд арестовал женщину, пытавшуюся купить младенца

ПЯТИГОРСК, 23 дек – РИА Новости. Черкесский городской суд заключил под домашний арест на два месяца женщину, пытавшуюся купить новорожденного ребенка за 500 тысяч рублей в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК региона.
По данным следствия, в начале декабря 2025 года беременная жительница КЧР, не желая брать ответственность за ребенка, договорилась с другой жительницей региона о продаже младенца за 500 тысяч рублей. Женщина оплатила палату и принятие родов на сумму 39 тысяч рублей и заверила, что передаст оставшиеся деньги позже. Пятнадцатого декабря после родов фигурантка забрала ребенка себе, но ее действия были пресечены сотрудниками полиции.
"По ходатайству следствия судом 22 декабря в отношении биологической матери ребенка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двадцать третьего декабря Черкесский городской суд заключил под домашний арест на два месяца вторую фигурантку дела", - сообщили в СК.
В отношении обеих женщин возбуждено уголовное дело по пунктам "б, в, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (совершение сделки в отношении несовершеннолетнего). Отмечается, что уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников МВД региона.
