https://ria.ru/20251223/sud-2064178742.html
В КЧР суд арестовал женщину, пытавшуюся купить младенца
В КЧР суд арестовал женщину, пытавшуюся купить младенца - РИА Новости, 23.12.2025
В КЧР суд арестовал женщину, пытавшуюся купить младенца
Черкесский городской суд заключил под домашний арест на два месяца женщину, пытавшуюся купить новорожденного ребенка за 500 тысяч рублей в Карачаево-Черкесии,... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T19:56:00+03:00
2025-12-23T19:56:00+03:00
2025-12-23T19:56:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20250414/dagestna-2011228110.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В КЧР суд арестовал женщину, пытавшуюся купить младенца
РИА Новости: в КЧР арестовали женщину, пытавшуюся купить младенца за 500 тыс руб
ПЯТИГОРСК, 23 дек – РИА Новости. Черкесский городской суд заключил под домашний арест на два месяца женщину, пытавшуюся купить новорожденного ребенка за 500 тысяч рублей в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК региона.
По данным следствия, в начале декабря 2025 года беременная жительница КЧР, не желая брать ответственность за ребенка, договорилась с другой жительницей региона о продаже младенца за 500 тысяч рублей. Женщина оплатила палату и принятие родов на сумму 39 тысяч рублей и заверила, что передаст оставшиеся деньги позже. Пятнадцатого декабря после родов фигурантка забрала ребенка себе, но ее действия были пресечены сотрудниками полиции.
"По ходатайству следствия судом 22 декабря в отношении биологической матери ребенка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двадцать третьего декабря Черкесский городской суд заключил под домашний арест на два месяца вторую фигурантку дела", - сообщили в СК
.
В отношении обеих женщин возбуждено уголовное дело по пунктам "б, в, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ
(совершение сделки в отношении несовершеннолетнего). Отмечается, что уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников МВД региона.