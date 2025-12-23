https://ria.ru/20251223/sud-2064177555.html
Дело о подготовке теракта в преддверии Дня Победы передано в суд в Москве
Расследование уголовного дела о приготовлении к совершению теракта в преддверии Дня Победы в отношении Андрея Бызова (внесен в реестр экстремистов и... РИА Новости, 23.12.2025
Дело о подготовке теракта в преддверии Дня Победы передано в суд в Москве
Дело о подготовке теракта в преддверии Дня Победы передано в Московский суд
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Расследование уголовного дела о приготовлении к совершению теракта в преддверии Дня Победы в отношении Андрея Бызова (внесен в реестр экстремистов и террористов) завершено, оно передано в суд, сообщается
в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
"Уголовное дело в отношении Бызова после утверждения прокуратурой обвинительного заключения передано в суд для рассмотрения по существу. В отношении куратора и иных лиц, причастных к приготовлению преступления, уголовное дело выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что Бызов решил вступить в террористическую организацию и согласился совершить террористический акт 9 мая 2025 года вблизи военного объекта Московской области
. За это ему обещали вознаграждение 5 тысяч долларов. Обвиняемый должен был забрать из тайника взрывное устройство, установить его и дистанционно привести в действие, а также вести наблюдение за объектом и передавать информацию организатору.
Уточняется, что действия Бызова были пресечены на этапе приготовления, после проведения обыска в его квартире нашли и изъяли взрывное устройство.
Доказательствами послужили заключения ряда судебных экспертиз, показания свидетелей, осмотры переписок в телефоне обвиняемого и его признательные показания, добавили в ведомстве.
"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ
(публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), частью 1 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта)", - добавили в СК
