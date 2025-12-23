Рейтинг@Mail.ru
Дело о подготовке теракта в преддверии Дня Победы передано в суд в Москве - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/sud-2064177555.html
Дело о подготовке теракта в преддверии Дня Победы передано в суд в Москве
Дело о подготовке теракта в преддверии Дня Победы передано в суд в Москве - РИА Новости, 23.12.2025
Дело о подготовке теракта в преддверии Дня Победы передано в суд в Москве
Расследование уголовного дела о приготовлении к совершению теракта в преддверии Дня Победы в отношении Андрея Бызова (внесен в реестр экстремистов и... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T19:48:00+03:00
2025-12-23T19:48:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892957752_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f32f1cac6cd05a7fb7eea22ed2bd1d1a.jpg
https://ria.ru/20251223/sud-2064168915.html
https://ria.ru/20251223/peterburg-2064108474.html
россия
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892957752_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_576470c51b05a7b4819608ec35f86b32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Дело о подготовке теракта в преддверии Дня Победы передано в суд в Москве

Дело о подготовке теракта в преддверии Дня Победы передано в Московский суд

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Московский городской суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Расследование уголовного дела о приготовлении к совершению теракта в преддверии Дня Победы в отношении Андрея Бызова (внесен в реестр экстремистов и террористов) завершено, оно передано в суд, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
"Уголовное дело в отношении Бызова после утверждения прокуратурой обвинительного заключения передано в суд для рассмотрения по существу. В отношении куратора и иных лиц, причастных к приготовлению преступления, уголовное дело выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Суд оставил в силе решение по контракту на установку памятника Сталину
Вчера, 19:20
Следствием установлено, что Бызов решил вступить в террористическую организацию и согласился совершить террористический акт 9 мая 2025 года вблизи военного объекта Московской области. За это ему обещали вознаграждение 5 тысяч долларов. Обвиняемый должен был забрать из тайника взрывное устройство, установить его и дистанционно привести в действие, а также вести наблюдение за объектом и передавать информацию организатору.
Уточняется, что действия Бызова были пресечены на этапе приготовления, после проведения обыска в его квартире нашли и изъяли взрывное устройство.
Доказательствами послужили заключения ряда судебных экспертиз, показания свидетелей, осмотры переписок в телефоне обвиняемого и его признательные показания, добавили в ведомстве.
"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), частью 1 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта)", - добавили в СК.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Петербурге суд поддержал покупателя жилья, проданного по "схеме Долиной"
Вчера, 15:35
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала