Дело о подготовке теракта в преддверии Дня Победы передано в суд в Москве

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Расследование уголовного дела о приготовлении к совершению теракта в преддверии Дня Победы в отношении Андрея Бызова (внесен в реестр экстремистов и террористов) завершено, оно передано в суд, Расследование уголовного дела о приготовлении к совершению теракта в преддверии Дня Победы в отношении Андрея Бызова (внесен в реестр экстремистов и террористов) завершено, оно передано в суд, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

"Уголовное дело в отношении Бызова после утверждения прокуратурой обвинительного заключения передано в суд для рассмотрения по существу. В отношении куратора и иных лиц, причастных к приготовлению преступления, уголовное дело выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что Бызов решил вступить в террористическую организацию и согласился совершить террористический акт 9 мая 2025 года вблизи военного объекта Московской области . За это ему обещали вознаграждение 5 тысяч долларов. Обвиняемый должен был забрать из тайника взрывное устройство, установить его и дистанционно привести в действие, а также вести наблюдение за объектом и передавать информацию организатору.

Уточняется, что действия Бызова были пресечены на этапе приготовления, после проведения обыска в его квартире нашли и изъяли взрывное устройство.

Доказательствами послужили заключения ряда судебных экспертиз, показания свидетелей, осмотры переписок в телефоне обвиняемого и его признательные показания, добавили в ведомстве.