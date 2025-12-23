Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в силе решение по контракту на установку памятника Сталину
19:20 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/sud-2064168915.html
Суд оставил в силе решение по контракту на установку памятника Сталину
Суд оставил в силе решение по контракту на установку памятника Сталину
Суд оставил в силе решение по контракту на установку памятника Сталину
Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу Вологодского музея-заповедника на судебное решение о признании недействительным контракта... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T19:20:00+03:00
2025-12-23T19:20:00+03:00
происшествия
вологда
вологодская область
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15354/00/153540088_0:268:2966:1936_1920x0_80_0_0_980e56d09b2b9aaf8702764b6e5d7105.jpg
https://ria.ru/20251104/vologda-2052759038.html
https://ria.ru/20250819/sud-2036231524.html
вологда
вологодская область
происшествия, вологда, вологодская область, георгий филимонов
Происшествия, Вологда, Вологодская область, Георгий Филимонов
Суд оставил в силе решение по контракту на установку памятника Сталину

Суд оставил в силе решение по контракту на установку памятника Сталину в Вологде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу Вологодского музея-заповедника на судебное решение о признании недействительным контракта на установку памятника Иосифу Сталину в Вологде, следует из материалов дела.
"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в карточке дела.
Памятник Ивану Грозному в Вологде - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Вологде в День народного единства открыли памятник Ивану Грозному
4 ноября, 13:14
Согласно материалам дела, оспариваемое решение арбитражного суда Вологодской области вынесено 11 июля. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его в силе в сентябре.
В конце июня стало известно, что региональная прокуратура в арбитражном суде просит признать недействительным контракт на установку памятника Сталину в Вологде. Иск надзорного ведомства в случае его удовлетворения предусматривает возврат памятника частному предпринимателю Екатерине Ложеницыной и возврат средств в размере 10,5 миллионов рублей Вологодскому музею-заповеднику (стороны, заключившие контракт). После удовлетворения иска прокуратуры, Ложеницына, а также Вологодский музей-заповедник оспорили это решение в суде второй инстанции, сообщала в августе пресс-служба судов региона.
В июле прокуратура Вологодской области уточняла, что основанием для подачи иска по контракту на установку памятника Сталину стали нарушения в сфере госзакупок. Областная прокуратура установила, что спорный контракт заключен с нарушением принципов открытости, конкуренции и эффективного использования бюджетных средств.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в июне заявил, что этот судебный спор не имеет отношения к судьбе самого монумента, который останется на своем месте. В августе он сообщал, что установка памятника Сталину увеличила посещаемость музея, на территории которого он находится, в 1,5 раза.
В декабре 2024 года памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка". В Вологде Сталин провел несколько месяцев в статусе политического ссыльного.
Суд - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Апелляционный суд изучит спор о контракте на памятник Сталину в Вологде
19 августа, 09:54
 
ПроисшествияВологдаВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
