Суд оставил в силе решение по контракту на установку памятника Сталину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу Вологодского музея-заповедника на судебное решение о признании недействительным контракта на установку памятника Иосифу Сталину в Вологде, следует из материалов дела.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в карточке дела.

Согласно материалам дела, оспариваемое решение арбитражного суда Вологодской области вынесено 11 июля. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его в силе в сентябре.

В конце июня стало известно, что региональная прокуратура в арбитражном суде просит признать недействительным контракт на установку памятника Сталину Вологде . Иск надзорного ведомства в случае его удовлетворения предусматривает возврат памятника частному предпринимателю Екатерине Ложеницыной и возврат средств в размере 10,5 миллионов рублей Вологодскому музею-заповеднику (стороны, заключившие контракт). После удовлетворения иска прокуратуры, Ложеницына, а также Вологодский музей-заповедник оспорили это решение в суде второй инстанции, сообщала в августе пресс-служба судов региона.

В июле прокуратура Вологодской области уточняла, что основанием для подачи иска по контракту на установку памятника Сталину стали нарушения в сфере госзакупок. Областная прокуратура установила, что спорный контракт заключен с нарушением принципов открытости, конкуренции и эффективного использования бюджетных средств.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в июне заявил, что этот судебный спор не имеет отношения к судьбе самого монумента, который останется на своем месте. В августе он сообщал, что установка памятника Сталину увеличила посещаемость музея, на территории которого он находится, в 1,5 раза.