В Киеве суд уменьшил залог экс-главе "Укрэнерго" - РИА Новости, 23.12.2025
18:28 23.12.2025
В Киеве суд уменьшил залог экс-главе "Укрэнерго"
В Киеве суд уменьшил залог экс-главе "Укрэнерго" - РИА Новости, 23.12.2025
В Киеве суд уменьшил залог экс-главе "Укрэнерго"
Апелляционный суд Киева уменьшил залог экс-главе украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому с 13,7 миллиона гривен (326 тысяч долларов) РИА Новости, 23.12.2025
в мире
киев
львовская область
украина
укрэнерго
верховная рада украины
в мире, киев, львовская область, украина, укрэнерго, верховная рада украины
В мире, Киев, Львовская область, Украина, Укрэнерго, Верховная Рада Украины
В Киеве суд уменьшил залог экс-главе "Укрэнерго"

В Киеве суд в два раза уменьшил залог экс-главе "Укрэнерго" Кудрицкому

Владимир Кудрицкий
Владимир Кудрицкий - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсети
Владимир Кудрицкий. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Киева уменьшил залог экс-главе украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому с 13,7 миллиона гривен (326 тысяч долларов) до 7 миллионов гривен (166 тысяч долларов), сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное".
Печерский суд Киева 29 октября избрал обвиняемому в мошенничестве Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326 тысяч долларов). Кудрицкий вышел из-под стражи после внесения залога.
"Суд удовлетворил решение об удержании Кудрицкого под стражей с возможностью внести залог в размере 7 000 736 гривен. Ранее Печерский суд назначал залог в почти 14 миллионов гривен", - говорится в статье "Общественного".
Издание "Украинская правда" 28 октября сообщало о задержании Кудрицкого во Львовской области на западе Украины. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов). После внесения залога он вышел из СИЗО. Предъявленные ему обвинения Кудрицкий назвал абсурдными.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в сентябре 2024 года сообщил, что Кудрицкий уволен с должности главы "Укрэнерго". Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что такое решение принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов.
В миреКиевЛьвовская областьУкраинаУкрэнергоВерховная Рада Украины
 
 
