Фигурант дела о нападении в архангельском техникуме согласился с обвинением - РИА Новости, 23.12.2025
18:15 23.12.2025
Фигурант дела о нападении в архангельском техникуме согласился с обвинением
Фигурант дела о нападении в архангельском техникуме согласился с обвинением
происшествия
россия
архангельск
россия
архангельск
происшествия, россия, архангельск
Происшествия, Россия, Архангельск
Фигурант дела о нападении в архангельском техникуме согласился с обвинением

МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Фигурант дела о нападении на педагогов строительного техникума в конце сентября этого года в ходе судебного заседания согласился с предъявленным обвинением, сообщил РИА Новости представитель стороны гособвинения.
"В ходе судебного заседания были озвучены обвинения, подсудимый с ними согласился", - сказал собеседник агентства.
Слушания по делу о нападении на техникум начались в Архангельске во вторник в ходе выездного заседания флотского военного суда.
Утром 29 сентября юноша, используя студенческий билет, который не сдал после отчисления из техникума, воспользовавшись заранее подготовленными кухонным ножом и экипировкой, нанес ножевые ранения "из идеологической ненависти" преподавателю техникума. Его действия пытались пресечь работник техникума и студенты, ставшие очевидцами преступления.
После этого обвиняемый ударил ножом женщину-воспитателя, а также пытался причинить ножевые ранения двум студентам, которым удалось его задержать на улице и удерживать до приезда сотрудников правоохранительных органов. Пострадавшим женщинам потребовалась медицинская помощь, юноши не пострадали.
Дело возбуждено по части 3 статьи 30, пунктам "а", "б", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц, в том числе в связи с выполнением общественного долга и по мотивам идеологической ненависти) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
ПроисшествияРоссияАрхангельск
 
 
