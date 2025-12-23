Сотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме

Фигурант дела о нападении в архангельском техникуме согласился с обвинением

МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Фигурант дела о нападении на педагогов строительного техникума в конце сентября этого года в ходе судебного заседания согласился с предъявленным обвинением, сообщил РИА Новости представитель стороны гособвинения.

"В ходе судебного заседания были озвучены обвинения, подсудимый с ними согласился", - сказал собеседник агентства.

Слушания по делу о нападении на техникум начались в Архангельске во вторник в ходе выездного заседания флотского военного суда.

Утром 29 сентября юноша, используя студенческий билет, который не сдал после отчисления из техникума, воспользовавшись заранее подготовленными кухонным ножом и экипировкой, нанес ножевые ранения "из идеологической ненависти" преподавателю техникума. Его действия пытались пресечь работник техникума и студенты, ставшие очевидцами преступления.

После этого обвиняемый ударил ножом женщину-воспитателя, а также пытался причинить ножевые ранения двум студентам, которым удалось его задержать на улице и удерживать до приезда сотрудников правоохранительных органов. Пострадавшим женщинам потребовалась медицинская помощь, юноши не пострадали.