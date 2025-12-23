Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу самарского управления Росимущества приговорили к 4,5 года - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 23.12.2025 (обновлено: 16:51 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/sud-2064133575.html
Экс-главу самарского управления Росимущества приговорили к 4,5 года
Экс-главу самарского управления Росимущества приговорили к 4,5 года - РИА Новости, 23.12.2025
Экс-главу самарского управления Росимущества приговорили к 4,5 года
Ленинский районный суд Самары приговорил бывшего руководителя территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева к 4,5 года лишения свободы по делу о... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:44:00+03:00
2025-12-23T16:51:00+03:00
происшествия
самара
россия
самарская область
айвар кинжабаев
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20251223/rosatom-2064099608.html
https://ria.ru/20251222/zolotareva-2063811533.html
самара
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, россия, самарская область, айвар кинжабаев, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Айвар Кинжабаев, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Экс-главу самарского управления Росимущества приговорили к 4,5 года

Экс-главу самарского управления Росимущества осудили за незаконную продажу земли

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Самары приговорил бывшего руководителя территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева к 4,5 года лишения свободы по делу о незаконной продаже земли на территории памятника природы, сообщили в областной прокуратуре.
"Он признан виновным по пунктам "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с причинением тяжких последствий)… Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах исполнительной власти сроком 2 года", - написала прокуратура Самарской области в Telegram-канале.
Геннадий Сахаров - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки
Вчера, 14:57
В ходе судебного разбирательства было установлено, что с мая 2020 года по июль 2021 года Кинжабаев от лица территориального управления Росимущества незаконно продал в собственность сельхозорганизации земельный участок в границах береговой и водоохраной зоны, лесного фонда и памятника природы регионального значения "Надеждинская лесостепь". Распашка участка повлекла уничтожение краснокнижных растений, ущерб государству составил более 18,4 миллиона рублей, добавили в надзорном ведомстве.
Кроме того, был удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденного причиненного преступлением ущерба.
Экс-глава Ростовского облсуда Елена Золотарева в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Экс-главе Ростовского облсуда вынесли приговор по делу о коррупции
22 декабря, 12:50
 
ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьАйвар КинжабаевФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала