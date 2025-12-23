Экс-главу самарского управления Росимущества приговорили к 4,5 года

САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Самары приговорил бывшего руководителя территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева к 4,5 года лишения свободы по делу о незаконной продаже земли на территории памятника природы, сообщили в областной прокуратуре.
"Он признан виновным по пунктам "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с причинением тяжких последствий)… Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах исполнительной власти сроком 2 года", - написала прокуратура Самарской области в Telegram-канале.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что с мая 2020 года по июль 2021 года Кинжабаев от лица территориального управления Росимущества незаконно продал в собственность сельхозорганизации земельный участок в границах береговой и водоохраной зоны, лесного фонда и памятника природы регионального значения "Надеждинская лесостепь". Распашка участка повлекла уничтожение краснокнижных растений, ущерб государству составил более 18,4 миллиона рублей, добавили в надзорном ведомстве.
Кроме того, был удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденного причиненного преступлением ущерба.
Экс-главе Ростовского облсуда вынесли приговор по делу о коррупции
22 декабря, 12:50