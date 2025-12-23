Суд оставил экс-главу Иваново в СИЗО

РЯЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Ивановский областной суд оставил в силе решение первой инстанции об аресте бывшего главы города Иваново, обвиняемого в превышении должностных полномочий, Ивановский областной суд оставил в силе решение первой инстанции об аресте бывшего главы города Иваново, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Ранее прокуратура Ивановской области сообщила о возбуждении в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства, экс-главы областного центра уголовного дела по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как уточняли РИА Новости в правоохранительных структурах, речь идет об Александре Шаботинском . Как уточняла пресс-служба судов, обвиняемый занимал пост зампреда правительства Ивановской области с 2017 по 2024 год, затем работал главой города Иваново . Спустя неделю после отставки по собственному желанию был задержан в Москве . Суд 10 декабря избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.

"С апелляционной жалобой на постановление Фрунзенского районного суда города Иваново… обратился защитник обвиняемого… Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела, суд апелляционной инстанции признал доводы стороны защиты необоснованными и оставил обвиняемого под стражей", - сообщается на странице пресс-службы судов в социальной сети "ВКонтакте".

Уточняется, что защита просила избрать в отношении обвиняемого домашний арест или залог, ссылаясь на то, что он не намерен скрываться от следствия, постоянно проживает в Иваново, обременен социальными связями, характеризуется положительно, имеет проблемы со здоровьем.

Ранее прокуратура сообщала, что экс-мэр Иваново, занимая с 2020 по 2024 год должность заместителя председателя правительства Ивановской области, помогал коммерческим компаниям заключать договоры на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в регионе, а также создавал условия для беспрепятственной приемки работ. Всего по такой схеме заключили свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 миллионов рублей.