Суд оставил экс-главу Иваново в СИЗО - РИА Новости, 23.12.2025
16:43 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/sud-2064133128.html
Суд оставил экс-главу Иваново в СИЗО
Суд оставил экс-главу Иваново в СИЗО - РИА Новости, 23.12.2025
Суд оставил экс-главу Иваново в СИЗО
Ивановский областной суд оставил в силе решение первой инстанции об аресте бывшего главы города Иваново, обвиняемого в превышении должностных полномочий,... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:43:00+03:00
2025-12-23T16:43:00+03:00
происшествия
иваново
ивановская область
россия
александр шаботинский
ивановский областной суд
иваново
ивановская область
россия
происшествия, иваново, ивановская область, россия, александр шаботинский, ивановский областной суд
Происшествия, Иваново, Ивановская область, Россия, Александр Шаботинский, Ивановский областной суд
Суд оставил экс-главу Иваново в СИЗО

Суд оставил бывшего главу города Иваново Шаботинского в СИЗО

Апелляционная инстанция областного суда оставила под стражей экс-главу Иваново, задержанного по обвинению в превышении полномочий
Апелляционная инстанция областного суда оставила под стражей экс-главу Иваново, задержанного по обвинению в превышении полномочий - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Ивановский областной суд
Апелляционная инстанция областного суда оставила под стражей экс-главу Иваново, задержанного по обвинению в превышении полномочий
РЯЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Ивановский областной суд оставил в силе решение первой инстанции об аресте бывшего главы города Иваново, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Ранее прокуратура Ивановской области сообщила о возбуждении в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства, экс-главы областного центра уголовного дела по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как уточняли РИА Новости в правоохранительных структурах, речь идет об Александре Шаботинском. Как уточняла пресс-служба судов, обвиняемый занимал пост зампреда правительства Ивановской области с 2017 по 2024 год, затем работал главой города Иваново. Спустя неделю после отставки по собственному желанию был задержан в Москве. Суд 10 декабря избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.
Силовики задержали топ-менеджера КАВКАЗ. РФ за получение взятки - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Суд арестовал главу департамента маркетинга КАВКАЗ.РФ
22 декабря, 12:42
"С апелляционной жалобой на постановление Фрунзенского районного суда города Иваново… обратился защитник обвиняемого… Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела, суд апелляционной инстанции признал доводы стороны защиты необоснованными и оставил обвиняемого под стражей", - сообщается на странице пресс-службы судов в социальной сети "ВКонтакте".
Уточняется, что защита просила избрать в отношении обвиняемого домашний арест или залог, ссылаясь на то, что он не намерен скрываться от следствия, постоянно проживает в Иваново, обременен социальными связями, характеризуется положительно, имеет проблемы со здоровьем.
Ранее прокуратура сообщала, что экс-мэр Иваново, занимая с 2020 по 2024 год должность заместителя председателя правительства Ивановской области, помогал коммерческим компаниям заключать договоры на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в регионе, а также создавал условия для беспрепятственной приемки работ. Всего по такой схеме заключили свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 миллионов рублей.
Как поясняла прокуратура, покровительство фирмам оказывалось по договоренности с бывшими начальниками департамента жилищно-коммунального хозяйства. В их отношении расследуют уголовное дело по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Алексей Логвиненко - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Суд продлил арест экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко
22 декабря, 12:37
 
ПроисшествияИвановоИвановская областьРоссияАлександр ШаботинскийИвановский областной суд
 
 
