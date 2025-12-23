https://ria.ru/20251223/sud-2064108289.html
Судья в отставке Тришкин выступит с последним словом 25 декабря
Судья в отставке Тришкин выступит с последним словом 25 декабря - РИА Новости, 23.12.2025
Судья в отставке Тришкин выступит с последним словом 25 декабря
Судья в отставке Альберт Тришкин 25 декабря выступит в Видновском городском суде Московской области с последним словом по делу о стрельбе в таксиста из... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:35:00+03:00
2025-12-23T15:35:00+03:00
2025-12-23T15:35:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
александр бастрыкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061168402_0:32:800:482_1920x0_80_0_0_68846cc7af477f3f1acc7ced29aa4bc0.jpg
https://ria.ru/20250716/sudya-2029403150.html
https://ria.ru/20251210/trishkin-2061192018.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061168402_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_45148e14b1faeca0b28ab6f1d6634d6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, александр бастрыкин
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Бастрыкин
Судья в отставке Тришкин выступит с последним словом 25 декабря
РИА Новости: судья в отставке Тришкин выступит с последним словом 25 декабря
ВИДНОЕ (Московская обл.), 23 дек - РИА Новости. Судья в отставке Альберт Тришкин 25 декабря выступит в Видновском городском суде Московской области с последним словом по делу о стрельбе в таксиста из травматического пистолета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Последнее слово состоится 25 декабря", - сказала судья.
После этого суд удалится на постановление приговора.
Во вторник в ходе прений сторон прокурор просил суд назначить Тришкину три года условно.
Таксист на заседании сообщил, что не увидел у обвиняемого раскаяния и что ему поступали звонки от третьих лиц и угрозы. Тришкин заявил, что не имеет к этому никакого отношения, ещё раз принёс "искренние извинения" потерпевшему и отметил, что "не хотел той ситуации".
Военный судья в отставке Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ
(ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина
о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси
" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году.