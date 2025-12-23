Рейтинг@Mail.ru
Судья в отставке Тришкин выступит с последним словом 25 декабря
15:35 23.12.2025
Судья в отставке Тришкин выступит с последним словом 25 декабря
Судья в отставке Тришкин выступит с последним словом 25 декабря - РИА Новости, 23.12.2025
Судья в отставке Тришкин выступит с последним словом 25 декабря
Судья в отставке Альберт Тришкин 25 декабря выступит в Видновском городском суде Московской области с последним словом по делу о стрельбе в таксиста из... РИА Новости, 23.12.2025
Судья в отставке Тришкин выступит с последним словом 25 декабря

ВИДНОЕ (Московская обл.), 23 дек - РИА Новости. Судья в отставке Альберт Тришкин 25 декабря выступит в Видновском городском суде Московской области с последним словом по делу о стрельбе в таксиста из травматического пистолета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Последнее слово состоится 25 декабря", - сказала судья.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Судья Тришкин рассказал, как нашел пистолет, из которого стрелял в таксиста
16 июля, 10:46
После этого суд удалится на постановление приговора.
Во вторник в ходе прений сторон прокурор просил суд назначить Тришкину три года условно.
Таксист на заседании сообщил, что не увидел у обвиняемого раскаяния и что ему поступали звонки от третьих лиц и угрозы. Тришкин заявил, что не имеет к этому никакого отношения, ещё раз принёс "искренние извинения" потерпевшему и отметил, что "не хотел той ситуации".
Военный судья в отставке Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году.
Альберт Тришкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Тришкин заявил, что выстрелил в таксиста случайно
10 декабря, 17:49
 
