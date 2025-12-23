Судья в отставке Тришкин выступит с последним словом 25 декабря

ВИДНОЕ (Московская обл.), 23 дек - РИА Новости. Судья в отставке Альберт Тришкин 25 декабря выступит в Видновском городском суде Московской области с последним словом по делу о стрельбе в таксиста из травматического пистолета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Последнее слово состоится 25 декабря", - сказала судья.

После этого суд удалится на постановление приговора.

Во вторник в ходе прений сторон прокурор просил суд назначить Тришкину три года условно.

Таксист на заседании сообщил, что не увидел у обвиняемого раскаяния и что ему поступали звонки от третьих лиц и угрозы. Тришкин заявил, что не имеет к этому никакого отношения, ещё раз принёс "искренние извинения" потерпевшему и отметил, что "не хотел той ситуации".

Военный судья в отставке Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".

Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель " Яндекс.Такси " прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.