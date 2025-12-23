В ОП рассказали об изменении судебной практики взыскания с мошенников

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Постановление Конституционного суда России от 22 декабря упростит для потерпевших от дистанционного мошенничества порядок взыскания похищенных средств с дропперов и изменит сложившуюся судебную практику, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он рассказал, что ранее Конституционный суд рассмотрел жалобу потерпевшей от дистанционного мошенничества, которая не могла эффективно взыскать деньги, поскольку по прежним правилам иск требовалось подавать по месту жительства дроппера - владельца банковского счета, на который были переведены похищенные средства, теперь иски о взыскании неосновательного обогащения можно будет подавать по месту жительства потерпевших.

"Существовавшая до вынесения решения практика фактически создавала "комфортные" условия для ответчика, а именно удобство личного участия в судебном заседании, в том числе минимизация издержек на оплату юридической помощи, транспортные, почтовые и иные расходы", - рассказал Машаров.

Он добавил, что потерпевший, в данном случае - истец, вынужден не только нести дополнительные издержки, но и прилагать усилия к выяснению места жительства ответчика, чьи противоправные действия осуществляются, как правило, дистанционно. Машаров подчеркнул, что в условиях массового дистанционного мошенничества иск о взыскании неосновательного обогащения часто является единственным реальным способом возврата средств.