В ОП рассказали об изменении судебной практики взыскания с мошенников - РИА Новости, 23.12.2025
15:07 23.12.2025
В ОП рассказали об изменении судебной практики взыскания с мошенников
В ОП рассказали об изменении судебной практики взыскания с мошенников
2025
россия, конституционный суд рф
Россия, Конституционный суд РФ
В ОП рассказали об изменении судебной практики взыскания с мошенников

РИА Новости: Машаров рассказал об упрощении взыскания средств с дропперов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Постановление Конституционного суда России от 22 декабря упростит для потерпевших от дистанционного мошенничества порядок взыскания похищенных средств с дропперов и изменит сложившуюся судебную практику, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Он рассказал, что ранее Конституционный суд рассмотрел жалобу потерпевшей от дистанционного мошенничества, которая не могла эффективно взыскать деньги, поскольку по прежним правилам иск требовалось подавать по месту жительства дроппера - владельца банковского счета, на который были переведены похищенные средства, теперь иски о взыскании неосновательного обогащения можно будет подавать по месту жительства потерпевших.
"Существовавшая до вынесения решения практика фактически создавала "комфортные" условия для ответчика, а именно удобство личного участия в судебном заседании, в том числе минимизация издержек на оплату юридической помощи, транспортные, почтовые и иные расходы", - рассказал Машаров.
Он добавил, что потерпевший, в данном случае - истец, вынужден не только нести дополнительные издержки, но и прилагать усилия к выяснению места жительства ответчика, чьи противоправные действия осуществляются, как правило, дистанционно. Машаров подчеркнул, что в условиях массового дистанционного мошенничества иск о взыскании неосновательного обогащения часто является единственным реальным способом возврата средств.
"В течение ближайшего времени будут разработаны и приняты поправки в ГПК Российской Федерации, а практика по данной категории дел поменяется, и потерпевшие будут подавать в суд по месту своей регистрации. Это снятие колоссальной финансовой и организационной нагрузки с тех, кто уже и так лишился своих средств и ещё один шаг вперёд в борьбе с дистанционными мошенниками", - добавил Машаров.
Россия
Конституционный суд РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
