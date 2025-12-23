https://ria.ru/20251223/sud-2064097208.html
Советнику губернатора Орловской области Лежневу продлили арест до 23 января
Советнику губернатора Орловской области Лежневу продлили арест до 23 января
ТУЛА, 23 дек – РИА Новости. Орловский областной суд продлил до 23 января срок ареста советнику губернатора Сергею Лежневу по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Лежнев находится под стражей с мая 2024 года. В ноябре облсуд продлевал ему арест до 24 декабря для окончания ознакомления с материалами дела, объем которых составляет 95 томов.
"Вчера, 22 декабря, Орловский областной суд рассмотрел в судебном заседании ходатайство представителя прокуратуры о продлении срока содержания под стражей в отношении Лежнева. Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого Лежнева Сергея Владимировича на 30 суток – до 23 января 2026 года", - сообщила представитель объединенной пресс-службы судов Орловской области
Лежнева обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения при реконструкции мостов в рамках муниципальных контрактов.
По версии следствия, общий ущерб бюджетам различных уровней, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", превысил 76 миллионов рублей. Также ему вменяют хищение денег при поставке аппарата компьютерной томографии в Орловскую областную клиническую больницу. Кроме того, против него возбуждено дело об организации преступного сообщества.