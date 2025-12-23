Советнику губернатора Орловской области Лежневу продлили арест до 23 января

ТУЛА, 23 дек – РИА Новости. Орловский областной суд продлил до 23 января срок ареста советнику губернатора Сергею Лежневу по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

Лежнев находится под стражей с мая 2024 года. В ноябре облсуд продлевал ему арест до 24 декабря для окончания ознакомления с материалами дела, объем которых составляет 95 томов.

"Вчера, 22 декабря, Орловский областной суд рассмотрел в судебном заседании ходатайство представителя прокуратуры о продлении срока содержания под стражей в отношении Лежнева. Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого Лежнева Сергея Владимировича на 30 суток – до 23 января 2026 года", - сообщила представитель объединенной пресс-службы судов Орловской области

Лежнева обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения при реконструкции мостов в рамках муниципальных контрактов.