Советнику губернатора Орловской области Лежневу продлили арест до 23 января - РИА Новости, 23.12.2025
14:46 23.12.2025
Советнику губернатора Орловской области Лежневу продлили арест до 23 января
Советнику губернатора Орловской области Лежневу продлили арест до 23 января
происшествия, орловская область, мошенничество
Происшествия, Орловская область, Мошенничество
Советнику губернатора Орловской области Лежневу продлили арест до 23 января

РИА Новости: советнику губернатора Орловской области Лежневу продлили арест

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
ТУЛА, 23 дек – РИА Новости. Орловский областной суд продлил до 23 января срок ареста советнику губернатора Сергею Лежневу по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Лежнев находится под стражей с мая 2024 года. В ноябре облсуд продлевал ему арест до 24 декабря для окончания ознакомления с материалами дела, объем которых составляет 95 томов.
"Вчера, 22 декабря, Орловский областной суд рассмотрел в судебном заседании ходатайство представителя прокуратуры о продлении срока содержания под стражей в отношении Лежнева. Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого Лежнева Сергея Владимировича на 30 суток – до 23 января 2026 года", - сообщила представитель объединенной пресс-службы судов Орловской области.
Лежнева обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения при реконструкции мостов в рамках муниципальных контрактов.
По версии следствия, общий ущерб бюджетам различных уровней, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", превысил 76 миллионов рублей. Также ему вменяют хищение денег при поставке аппарата компьютерной томографии в Орловскую областную клиническую больницу. Кроме того, против него возбуждено дело об организации преступного сообщества.
