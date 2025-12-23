Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с актрисы Ребенок 150 тысяч рублей за поврежденную в ДТП машину - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/sud-2064045371.html
Суд взыскал с актрисы Ребенок 150 тысяч рублей за поврежденную в ДТП машину
Суд взыскал с актрисы Ребенок 150 тысяч рублей за поврежденную в ДТП машину - РИА Новости, 23.12.2025
Суд взыскал с актрисы Ребенок 150 тысяч рублей за поврежденную в ДТП машину
Пресненский суд Москвы взыскал более 150 тысяч рублей с российской актрисы Александры Ребенок за поврежденную в ДТП машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:08:00+03:00
2025-12-23T12:08:00+03:00
происшествия
москва
ресо-гарантия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896133849_0:136:2830:1728_1920x0_80_0_0_04502378967f474fa9ff0404cb67064d.jpg
https://ria.ru/20251218/sud-2062976348.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896133849_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_f2445168306c57d641cc71066a6f0acf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ресо-гарантия
Происшествия, Москва, РЕСО-Гарантия
Суд взыскал с актрисы Ребенок 150 тысяч рублей за поврежденную в ДТП машину

Суд взыскал с актрисы Александры Ребенок более 150 тысяч рублей за ДТП

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАлександра Ребенок
Александра Ребенок - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Александра Ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы взыскал более 150 тысяч рублей с российской актрисы Александры Ребенок за поврежденную в ДТП машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Суд в столице взыскал с известной актрисы денежные средства за ущерб поврежденного в ДТП автомобиля. Пресненский районный суд города Москвы удовлетворил в полном объеме иск САО "РЕСО-Гарантия" к Ребенок Александре Вячеславовне в размере 153 903,83 рубля. Также с ответчика взыскана государственная пошлина в размере 5617 рублей",- говорится в сообщении.
Сергей Генералов в зале суда. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Мотоциклист, задавивший актрису Земляникину, получил срок
18 декабря, 16:47
 
ПроисшествияМоскваРЕСО-Гарантия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала