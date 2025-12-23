Рейтинг@Mail.ru
11:55 23.12.2025
Краснов назвал работу пленума Верховного суда эффективной
россия, игорь краснов, верховный суд рф
Россия, Игорь Краснов, Верховный суд РФ
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ продемонстрировал свою эффективность как важный инструмент защиты интересов государства, общества, прав и социальных гарантий граждан, заявил в ходе заседания пленума председатель ВС РФ Игорь Краснов.
"В текущем году пленум Верховного суда Российской Федерации продемонстрировал свою эффективность как важный инструмент защиты интересов государства, общества, прав и социальных гарантий наших граждан. Принятые разъяснения были, прежде всего, ориентированы на устранение различных подходов в судебной практике, снижение количества пересмотров решений судов, формирование четких и понятных алгоритмов применения норм материального и процессуального права", - отметил Краснов, подводя итог последнего в этом году заседания пленума.
РоссияИгорь КрасновВерховный суд РФ
 
 
