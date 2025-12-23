Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске арестовали водителя, сбившего десятилетнего ребенка
23.12.2025
В Хабаровске арестовали водителя, сбившего десятилетнего ребенка
В Хабаровске арестовали водителя, сбившего десятилетнего ребенка - РИА Новости, 23.12.2025
В Хабаровске арестовали водителя, сбившего десятилетнего ребенка
Арестован на два месяца водитель, который пьяным сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места аварии в Хабаровске, ребенок умер в больнице, сообщает объединённая... РИА Новости, 23.12.2025
В Хабаровске арестовали водителя, сбившего десятилетнего ребенка

В Хабаровске на два месяца арестовали сбившего десятилетнего ребенка водителя

Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Арестован на два месяца водитель, который пьяным сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места аварии в Хабаровске, ребенок умер в больнице, сообщает объединённая пресс-служба судов Хабаровского края.
По данным пресс-службы, вечером 20 декабря водитель Toyota Prius, двигаясь по Тихоокеанской улице, в районе дома №114 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка и скрылся с места происшествия. От полученных травм мальчик скончался в больнице спустя несколько часов. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения (пункты "а", "б" части 4 статьи 264 УК РФ).
Заголовок открываемого материала