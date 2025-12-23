В Хабаровске арестовали водителя, сбившего десятилетнего ребенка

ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Арестован на два месяца водитель, который пьяным сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места аварии в Хабаровске, ребенок умер в больнице, сообщает объединённая пресс-служба судов Хабаровского края.
По данным пресс-службы, вечером 20 декабря водитель Toyota Prius, двигаясь по Тихоокеанской улице, в районе дома №114 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка и скрылся с места происшествия. От полученных травм мальчик скончался в больнице спустя несколько часов. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения (пункты "а", "б" части 4 статьи 264 УК РФ).
В Подмосковье задержали пьяного водителя, сбившего полицейского
19 декабря, 18:55
"В воскресенье, 21 декабря, по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан мужчина 1986 года рождения... Кировским районным судом города Хабаровска в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщает пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.
По данным следствия, в момент аварии водитель был нетрезв, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был лишен прав.
В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов
16 декабря, 23:22