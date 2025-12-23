Рейтинг@Mail.ru
Суд изберет меру пресечения задержанному главе Крымска
11:31 23.12.2025 (обновлено: 12:01 23.12.2025)
Суд изберет меру пресечения задержанному главе Крымска
Суд изберет меру пресечения задержанному главе Крымска - РИА Новости, 23.12.2025
Суд изберет меру пресечения задержанному главе Крымска
Суд Кубани в среду изберет меру пресечения главе Крымска Янису Будагову, задержанному по делу о махинациях с землей, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 23.12.2025
происшествия
крымский район
крымск
краснодар
генеральная прокуратура рф
краснодарский край
Суд изберет меру пресечения задержанному главе Крымска

РИА Новости: задержанному главе Крымска изберут меру пресечения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 23 дек - РИА Новости. Суд Кубани в среду изберет меру пресечения главе Крымска Янису Будагову, задержанному по делу о махинациях с землей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Во вторник в правоохранительных органах агентству сообщили, что глава Крымска задержан. Он подозревается в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах экс-главы Крымского района Сергея Леся.
Полковник полиции Константин Козицын - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
ФСБ задержала начальника УМВД в Магнитогорске
22 декабря, 08:58
"Завтра… в Октябрьском суде (Краснодара - ред.) будет избрана мера пресечения", - сообщил собеседник агентства.
Согласно данным официального сайта муниципалитета, должность главы Крымска на данный момент занимает Янис Будагов.
Собеседник агентства уточнил, что мэр города подозревается в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах экс-главы Крымского района Сергея Леся.
Сергей Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он ушел в отставку по собственному желанию 20 октября. По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене, существенно ниже рыночной.
По данным прокуратуры Краснодарского края, Лесь приобрел 99 объектов недвижимого имущества общей площадью более 149 тысяч квадратных метров, а также 13 транспортных средств на доходы, законность поступления которых он не смог подтвердить. Имущество было оформлено на бывшего чиновника и доверенных лиц.
Геленджикский городской суд в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества экс-главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся и еще 11 лиц, являющихся его родственниками и знакомыми. В доход государства с ответчиков взысканы транспортные средства, объекты недвижимости и земельные участки. Также в доход РФ с ответчиков в качестве эквивалента за отчужденное имущество взыскано более 70 миллионов рублей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Задержанного начальника УМВД Магнитогорска отстранили от обязанностей
22 декабря, 09:27
 
ПроисшествияКрымский районКрымскКраснодарГенеральная прокуратура РФКраснодарский край
 
 
