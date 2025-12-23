Суд изберет меру пресечения задержанному главе Крымска

КРАСНОДАР, 23 дек - РИА Новости. Суд Кубани в среду изберет меру пресечения главе Крымска Янису Будагову, задержанному по делу о махинациях с землей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Во вторник в правоохранительных органах агентству сообщили, что глава Крымска задержан. Он подозревается в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах экс-главы Крымского района Сергея Леся.
"Завтра… в Октябрьском суде (Краснодара - ред.) будет избрана мера пресечения", - сообщил собеседник агентства.
Согласно данным официального сайта муниципалитета, должность главы Крымска на данный момент занимает Янис Будагов.
Собеседник агентства уточнил, что мэр города подозревается в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах экс-главы Крымского района Сергея Леся.
Сергей Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он ушел в отставку по собственному желанию 20 октября. По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене, существенно ниже рыночной.
По данным прокуратуры Краснодарского края, Лесь приобрел 99 объектов недвижимого имущества общей площадью более 149 тысяч квадратных метров, а также 13 транспортных средств на доходы, законность поступления которых он не смог подтвердить. Имущество было оформлено на бывшего чиновника и доверенных лиц.
Геленджикский городской суд в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества экс-главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся и еще 11 лиц, являющихся его родственниками и знакомыми. В доход государства с ответчиков взысканы транспортные средства, объекты недвижимости и земельные участки. Также в доход РФ с ответчиков в качестве эквивалента за отчужденное имущество взыскано более 70 миллионов рублей.