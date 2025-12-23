Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото

ВС ответил, могут ли иностранцам назначить исправительные работы

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что наказанию в виде исправительных и принудительных работ по решению суда могут быть подвергнуты иностранные граждане, передает корреспондент РИА Новости.

"Пункт 15 изложить в следующей редакции: положения части 5 статьи 50 УК РФ не содержат запрета на назначение исправительных работ имеющим основное место работы иностранным гражданам и лицам без гражданства", - говорится в постановлении.

Это касается и наказания в виде принудительных работ, подчеркивается в постановлении.