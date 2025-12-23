Рейтинг@Mail.ru
ВС ответил, могут ли иностранцам назначить исправительные работы
ВС ответил, могут ли иностранцам назначить исправительные работы
россия, общество
Россия, Общество
ВС ответил, могут ли иностранцам назначить исправительные работы

Верховный суд: иностранцам могут назначить исправительные работы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что наказанию в виде исправительных и принудительных работ по решению суда могут быть подвергнуты иностранные граждане, передает корреспондент РИА Новости.
"Пункт 15 изложить в следующей редакции: положения части 5 статьи 50 УК РФ не содержат запрета на назначение исправительных работ имеющим основное место работы иностранным гражданам и лицам без гражданства", - говорится в постановлении.
Это касается и наказания в виде принудительных работ, подчеркивается в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Верховный суд разрешил привлекать к ответственности каждого участника драки
22 декабря, 19:18
 
