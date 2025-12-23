https://ria.ru/20251223/sud-2064022808.html
ВС ответил, могут ли иностранцам назначить исправительные работы
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ постановил, что наказанию в виде исправительных и принудительных работ по решению суда могут быть подвергнуты иностранные граждане, передает корреспондент РИА Новости.
"Пункт 15 изложить в следующей редакции: положения части 5 статьи 50 УК РФ
не содержат запрета на назначение исправительных работ имеющим основное место работы иностранным гражданам и лицам без гражданства", - говорится в постановлении.
Это касается и наказания в виде принудительных работ, подчеркивается в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.