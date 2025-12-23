https://ria.ru/20251223/sud-2064019893.html
Верховный суд разрешил просить об отсрочке выплаты штрафа
Верховный суд разрешил просить об отсрочке выплаты штрафа
Верховный суд РФ разрешил просить об отсрочке выплаты штрафа за административное правонарушение, сказано в постановлении пленума суда, передает корреспондент... РИА Новости, 23.12.2025
