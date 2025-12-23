Рейтинг@Mail.ru
07:29 23.12.2025
Верховный суд прекратил дело об организации переправы без лицензии при ЧС
Верховный суд прекратил дело об организации переправы без лицензии при ЧС
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© РИА Новости / Алексей Куденко | Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ прекратил дело предпринимателя, который без лицензии организовал на своем катере переправу в поселок в Республике Коми, оставшийся в условиях чрезвычайной ситуации без доступа к мосту, сказано в определении судебной коллегии по уголовным делам, с которым ознакомилось РИА Новости.
Там отмечается, что весной 2023 года пришлось экстренно чинить мост, который является единственным выездом из сельского поселения Югыдъяг, а всего за рекой осталось четыре населенных пункта с населением две тысячи человек. Там объявили о введении режима чрезвычайной ситуации и решили на время организовать паромную переправу. Единственным владельцем катера и баржи в поселке оказался местный предприниматель, занимающийся лесозаготовкой. Изначально он отказывался заняться переправой, ведь лицензии на перевозку пассажиров у него нет, но в итоге согласился и заключил контракт, по которому передал катер. Как отмечается в документе, основной задачей временной переправы была перевозка грузов и транспорта экстренных служб, продуктов питания, товаров первой необходимости, топлива, вывоз твердых коммунальных отходов, обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и лесов.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Верховный суд пояснил, когда наличие детей может смягчить приговор
25 ноября, 11:51
Однако позднее против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство) за отсутствие лицензии. Суд первой инстанции пришел к выводу, что уголовное преследование осуществлялось законно и обоснованно, а действия его обладали всеми признаками преступления. Но от наказания предпринимателя спасло изменение в законодательстве - теперь диспозиция статьи предполагает наказание, только если незаконное предпринимательство причинило крупный ущерб гражданам, организации или государству. Суд прекратил дело, но по не реабилитирующему обстоятельству.
Предприниматель дошел до Верховного суда РФ, оспаривая это решение. Суд встал на его сторону, указав, что не являются преступлением действия в состоянии крайней необходимости, "то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости".
Судебная коллегия отменила предыдущие решения и прекратила дело "за отсутствием в его действиях состава преступления". Суд также признал за мужчиной право на реабилитацию, которое позволит добиться компенсации за необоснованное уголовное преследование.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Виновных в убийстве бизнесмена Лукова признали заслуживающими снисхождения
10 декабря, 23:36
 
