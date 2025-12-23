Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько британцев считают, что Стармера сместят в 2026 году - РИА Новости, 23.12.2025
16:12 23.12.2025
Опрос показал, сколько британцев считают, что Стармера сместят в 2026 году
Опрос показал, сколько британцев считают, что Стармера сместят в 2026 году
Опрос показал, сколько британцев считают, что Стармера сместят в 2026 году

ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости. Половина британцев считают, что Кира Стармера сместят с поста премьера Великобритании в 2026 году, следует из опроса, проведенного компанией YouGov для телеканала Sky News.
"Половина жителей считает, что Кира Стармера заменят на посту премьер-министра к концу 2026 года", - сообщает телеканал.
Согласно приведенным данным, 31% опрошенных считают, что премьер, "вероятно", будет заменен к концу 2026 года. Еще 19% считают, что он "определенно" покинет Даунинг-стрит.
Только 35% опрошенных считают, что у Стармера есть шансы остаться лидером после 2026 года.
Опрос был проведен 21-22 декабря среди 2 041 совершеннолетнего британца. Данные о погрешности не приводятся.
В ноябре рейтинг Стармера побил очередной антирекорд. Одобряют деятельность Стармера только 19% британцев, доля не одобряющих Стармера респондентов увеличилась до 73%. В конце сентября опрос компании Ipsos показал, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории.
В конце ноября газета Times со ссылкой на источники сообщила, что группа депутатов и министров из партии лейбористов готовит почву для попытки смещения Кира Стармера с поста премьера и его замены нынешним министром здравоохранения Уэсом Стритингом после местных выборов в мае, на которых лейбористы, как ожидается, потерпят значительное поражение.
