Опрос показал, сколько британцев считают, что Стармера сместят в 2026 году

ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости. Половина британцев считают, что Кира Стармера сместят с поста премьера Великобритании в 2026 году, Половина британцев считают, что Кира Стармера сместят с поста премьера Великобритании в 2026 году, следует из опроса, проведенного компанией YouGov для телеканала Sky News.

"Половина жителей считает, что Кира Стармера заменят на посту премьер-министра к концу 2026 года", - сообщает телеканал.

Согласно приведенным данным, 31% опрошенных считают, что премьер, "вероятно", будет заменен к концу 2026 года. Еще 19% считают, что он "определенно" покинет Даунинг-стрит.

Только 35% опрошенных считают, что у Стармера есть шансы остаться лидером после 2026 года.

Опрос был проведен 21-22 декабря среди 2 041 совершеннолетнего британца. Данные о погрешности не приводятся.

В ноябре рейтинг Стармера побил очередной антирекорд. Одобряют деятельность Стармера только 19% британцев, доля не одобряющих Стармера респондентов увеличилась до 73%. В конце сентября опрос компании Ipsos показал, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории.