23:44 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/ssha-2064204862.html
США используют всю свою мощь для защиты от наркокартелей, заявил Уолтц
США используют всю свою мощь для защиты от наркокартелей, заявил Уолтц
в мире
сша
вашингтон (штат)
венесуэла
майк уолтц
оон
в мире, сша, вашингтон (штат), венесуэла, майк уолтц, оон
В мире, США, Вашингтон (штат), Венесуэла, Майк Уолтц, ООН
Майк Уолтц
Майк Уолтц. Архивное фото
Майк Уолц. Архивное фото
ООН, 23 дек – РИА Новости. Вашингтон использует всю свою силу и мощь для защиты от наркокартелей, пообещал постпред США в ООН Майк Уолтц на заседании Совбеза по Венесуэле.
"Президент (США Дональд - ред.) Трамп очень ясно дал понять, что он собирается использовать всю силу США, всю мощь США, чтобы взять верх и искоренить эти наркокартели, которые слишком долго безнаказанно действовали в нашем полушарии", – сказал Уолтц на заседании СБ ООН.
