ООН, 23 дек – РИА Новости. Вашингтон использует всю свою силу и мощь для защиты от наркокартелей, пообещал постпред США в ООН Майк Уолтц на заседании Совбеза по Венесуэле.
https://ria.ru/20251223/ssha-2064204862.html
США используют всю свою мощь для защиты от наркокартелей, заявил Уолтц
США используют всю свою мощь для защиты от наркокартелей, заявил Уолтц - РИА Новости, 23.12.2025
США используют всю свою мощь для защиты от наркокартелей, заявил Уолтц
Вашингтон использует всю свою силу и мощь для защиты от наркокартелей, пообещал постпред США в ООН Майк Уолтц на заседании Совбеза по Венесуэле. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T23:44:00+03:00
2025-12-23T23:44:00+03:00
2025-12-23T23:44:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
венесуэла
майк уолтц
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983261862_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c25ddd8d907db48f3dce5c4934f2f46.jpg
https://ria.ru/20251223/nebenzya-2064204738.html
сша
вашингтон (штат)
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983261862_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_dfa275d5e61a28791fd91a57100616f6.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), венесуэла, майк уолтц, оон
В мире, США, Вашингтон (штат), Венесуэла, Майк Уолтц, ООН
США используют всю свою мощь для защиты от наркокартелей, заявил Уолтц
Уолтц: Вашингтон использует всю свою силу и мощь для защиты от наркокартелей
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Уолц
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Уолц. Архивное фото