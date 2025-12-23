Рейтинг@Mail.ru
США используют борьбу с наркотиками для наращивания войск, заявил Небензя - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/ssha-2064204610.html
США используют борьбу с наркотиками для наращивания войск, заявил Небензя
США используют борьбу с наркотиками для наращивания войск, заявил Небензя - РИА Новости, 23.12.2025
США используют борьбу с наркотиками для наращивания войск, заявил Небензя
Соединенные Штаты используют борьбу с наркотрафиком в Латинской Америке для оправдания наращивания военного присутствия в регионе, заявил во вторник постпред... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T23:40:00+03:00
2025-12-23T23:40:00+03:00
в мире
латинская америка
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:56:3069:1782_1920x0_80_0_0_5e1b512fac274492ca4acf2a51ea399c.jpg
https://ria.ru/20251223/ssha-2064202976.html
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латинская америка, василий небензя, оон
В мире, Латинская Америка, Василий Небензя, ООН
США используют борьбу с наркотиками для наращивания войск, заявил Небензя

Небензя: США используют борьбу с наркотиками для наращивания войск

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 23 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты используют борьбу с наркотрафиком в Латинской Америке для оправдания наращивания военного присутствия в регионе, заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя.
"За этой искусственной ширмой скрывается задача наращивания американской военной группировки и оказания давления на независимое государство, политика которого не устраивает Вашингтон", - сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Правительство Венесуэлы легитимно, несмотря на действия США, заявил Небензя
Вчера, 23:23
 
В миреЛатинская АмерикаВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала