Россия солидарна с народом Венесуэлы перед лицом испытаний, заявил Небензя - РИА Новости, 23.12.2025
23:40 23.12.2025
Россия солидарна с народом Венесуэлы перед лицом испытаний, заявил Небензя
в мире
венесуэла
россия
оон
василий небензя
в мире, венесуэла, россия, оон, василий небензя
В мире, Венесуэла, Россия, ООН, Василий Небензя
Россия солидарна с народом Венесуэлы перед лицом испытаний, заявил Небензя

Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
ООН, 23 дек - РИА Новости. РФ подтверждает солидарность с народом Венесуэлы перед лицом переживаемых им испытаний, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Мы подтверждаем нашу солидарность с народом Венесуэлы, который сталкивается с трудностями на пути к реализации политики правительства господина (президента Венесуэлы Николаса - ред.) Мадуро, направленной на защиту национальных интересов и суверенитета родины", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Небензя рассказал, что США оправдывают борьбой с терроризмом
