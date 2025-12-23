https://ria.ru/20251223/ssha-2064204493.html
Россия солидарна с народом Венесуэлы перед лицом испытаний, заявил Небензя
РФ подтверждает солидарность с народом Венесуэлы перед лицом переживаемых им испытаний, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 23.12.2025
Небензя: РФ подтверждает солидарность с народом Венесуэлы перед лицом испытаний