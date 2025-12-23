Рейтинг@Mail.ru
Миру не нужен полномасштабный конфликт в Латинской Америке, заявил Небензя
23:26 23.12.2025 (обновлено: 00:37 24.12.2025)
Миру не нужен полномасштабный конфликт в Латинской Америке, заявил Небензя
Миру не нужен полномасштабный конфликт в Латинской Америке, заявил Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 23 дек – РИА Новости. Полноформатный конфликт в Латинской Америке является последним, что нужно человечеству, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"Полноформатный вооруженный конфликт в Латинской Америке, все еще остающейся зоной мира, - это последнее, что нужно сегодня человечеству", - сообщил он на заседании Совбеза ООН по Венесуэле.
США незаконно уничтожают суда в Карибском море, заявил Небензя
Вчера, 23:21
"Пока же, к сожалению, ситуация не улучшается, и США, увы, продолжают сеять хаос в Западном полушарии, во многом обнуляя позитив от действий и инициатив нового американского лидера и ставя под сомнения его истинные намерения в глобальном контексте", – добавил Небензя.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Власти Венесуэлы представляют угрозу для США, заявил постпред Уолтц
Вчера, 23:48
 
