Правительство Венесуэлы легитимно, несмотря на действия США, заявил Небензя
23:23 23.12.2025 (обновлено: 23:36 23.12.2025)
Правительство Венесуэлы легитимно, несмотря на действия США, заявил Небензя
2025
венесуэла, сша, в мире, вашингтон (штат), василий небензя, оон
Венесуэла, США, В мире, Вашингтон (штат), Василий Небензя, ООН
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 23 дек - РИА Новости. Правительство Венесуэлы является легитимным, несмотря на то, что США пытаются навязать что решения Вашингтона достаточно для признания его криминальным предприятием, заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя.
"На этот раз, так называемой иностранной террористической организацией объявлено правительство Боливарианской республики. Нам всем пытаются навязать ущербную логику о том, что одного решения американских властей достаточно, чтобы превратить суверенное государство в криминальное предприятие, любые силовые действия в отношении которого теперь можно назвать правоохранительной операцией", - сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Заголовок открываемого материала