США незаконно уничтожают суда в Карибском море, заявил Небензя
США незаконно уничтожают суда в Карибском море, заявил Небензя - РИА Новости, 23.12.2025
США незаконно уничтожают суда в Карибском море, заявил Небензя
США незаконно уничтожают гражданские суда в Карибском море под предлогом борьбы с наркотиками и терроризмом, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T23:21:00+03:00
2025-12-23T23:21:00+03:00
2025-12-23T23:31:00+03:00
США незаконно уничтожают суда в Карибском море, заявил Небензя
Небензя: США незаконно уничтожают суда в Карибском море под предлогом наркотиков