23:21 23.12.2025 (обновлено: 23:31 23.12.2025)
США незаконно уничтожают суда в Карибском море, заявил Небензя
США незаконно уничтожают суда в Карибском море, заявил Небензя
США незаконно уничтожают гражданские суда в Карибском море под предлогом борьбы с наркотиками и терроризмом, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T23:21:00+03:00
2025-12-23T23:31:00+03:00
США незаконно уничтожают суда в Карибском море, заявил Небензя

Небензя: США незаконно уничтожают суда в Карибском море под предлогом наркотиков

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 23 дек – РИА Новости. США незаконно уничтожают гражданские суда в Карибском море под предлогом борьбы с наркотиками и терроризмом, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Вот уже несколько месяцев весь мир имеет возможность наблюдать, как Соединенные Штаты продолжают целенаправленно нагнетать напряженность вокруг дружественной нам Венесуэлы под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков и террористической угрозой, незаконно уничтожая при этом гражданские суда в Карибском море", - сообщил он на заседании Совбеза.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Правительство Венесуэлы легитимно, несмотря на действия США, заявил Небензя
Вчера, 23:23
 
