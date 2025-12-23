США запретили въезд пяти активистам за попытки цензуры, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио.
"Государственный департамент предпринимает решительные действия против пяти лиц, которые возглавляли организованные усилия по принуждению американских платформ к цензуре, демонетизации и подавлению американских точек зрения, с которыми они не согласны ... В связи с этим я определил, что их въезд, пребывание или деятельность в Соединенных Штатах могут иметь потенциально серьезные негативные последствия", - говорится в заявлении. При этом сами лица, в отношении которых введены ограничения, не указываются.
Госсекретарь США напомнил, что также может прибегнуть к депортации иностранных граждан с территории страны в случае, если он посчитает, что они представляют угрозу для американской внешней политики.
В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти ЕС за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
