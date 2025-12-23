Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед началом переговоров по украинскому урегулированию в Берлине. Архивное фото

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед началом переговоров по украинскому урегулированию в Берлине

Грюнбаум подтвердил нахождение в команде Уиткоффа по украинским переговорам

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Комиссар Федеральной службы закупок США Джош Грюнбаум подтвердил РИА Новости, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

"Могу подтвердить, что нахожусь в команде со Стивом и Джаредом", - сообщил Грюнбаум на запрос агентства.

При этом он отказался комментировать информацию о ходе переговоров.

Как выяснило РИА Новости, Грюнбаум обладает обширным деловым опытом в области сделок по слияниям и поглощениям. Американский чиновник ранее уже подключался ко встречам по вопросам украинского урегулирования со стороны США в переговорах с Киевом , однако в качестве представителя Вашингтона на встречах с Москвой его имя ранее не упоминалось.

Джош Грюнбаум был назначен комиссаром Федеральной службы закупок и старшим советником Белого дома в январе 2025 года с приходом администрации нынешнего президента США Дональда Трампа