Рейтинг@Mail.ru
Грюнбаум подтвердил нахождение в команде Уиткоффа по украинским переговорам - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/ssha-2064198266.html
Грюнбаум подтвердил нахождение в команде Уиткоффа по украинским переговорам
Грюнбаум подтвердил нахождение в команде Уиткоффа по украинским переговорам - РИА Новости, 23.12.2025
Грюнбаум подтвердил нахождение в команде Уиткоффа по украинским переговорам
Комиссар Федеральной службы закупок США Джош Грюнбаум подтвердил РИА Новости, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T22:22:00+03:00
2025-12-23T22:22:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
стив уиткофф
джаред кушнер
кирилл дмитриев
нью-йоркский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062143028_0:186:2022:1323_1920x0_80_0_0_9c18ffa73eb3c539198a732b209e3036.jpg
https://ria.ru/20251223/gosdep-2064022463.html
https://ria.ru/20251222/rubio-2063877167.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062143028_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a60ff478c87435f18ff67e8837528143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), стив уиткофф, джаред кушнер, кирилл дмитриев, нью-йоркский университет
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев, Нью-Йоркский университет
Грюнбаум подтвердил нахождение в команде Уиткоффа по украинским переговорам

Грюнбаум подтвердил, что вошел в команду Уиткоффа для переговоров по Украине

© РИА Новости / Christian MangСтив Уиткофф и Джаред Кушнер перед началом переговоров по украинскому урегулированию в Берлине
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед началом переговоров по украинскому урегулированию в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Christian Mang
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед началом переговоров по украинскому урегулированию в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Комиссар Федеральной службы закупок США Джош Грюнбаум подтвердил РИА Новости, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.
"Могу подтвердить, что нахожусь в команде со Стивом и Джаредом", - сообщил Грюнбаум на запрос агентства.
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Госдеп обвинил NBC во лжи из-за репортажа о Уиткоффе и Рубио
Вчера, 10:32
При этом он отказался комментировать информацию о ходе переговоров.
Ранее Уиткофф сообщил, что Грюнбаум, которого он назвал сотрудником Белого дома, участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Как выяснило РИА Новости, Грюнбаум обладает обширным деловым опытом в области сделок по слияниям и поглощениям. Американский чиновник ранее уже подключался ко встречам по вопросам украинского урегулирования со стороны США в переговорах с Киевом, однако в качестве представителя Вашингтона на встречах с Москвой его имя ранее не упоминалось.
Джош Грюнбаум был назначен комиссаром Федеральной службы закупок и старшим советником Белого дома в январе 2025 года с приходом администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.
В американской администрации его описывали как человека с сильной финансовой экспертизой и широкими деловыми навыками, который специализируется на сложных реструктуризациях, сделках по слияниям и поглощениям, корпоративных преобразованиях и инвестициях. Грюнбаум имеет юридическое образование Нью-Йоркского университета.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
NBC: Рубио пришлось просить Уиткоффа взять его на встречу с Макроном
22 декабря, 15:59
 
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Стив УиткоффДжаред КушнерКирилл ДмитриевНью-Йоркский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала