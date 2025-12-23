Рейтинг@Mail.ru
22:05 23.12.2025 (обновлено: 23:24 23.12.2025)
США передислоцировали самолеты в Карибский бассейн, пишет WSJ
США переместили самолеты для спецопераций, войска и снаряжение в Карибский бассейн, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 23.12.2025
США передислоцировали самолеты в Карибский бассейн, пишет WSJ

WSJ: США перебросили спецсамолеты, войска и снаряжение в Карибский бассейн

© Фото : U.S. Air Force / Giancarlo CasemАмериканский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : U.S. Air Force / Giancarlo Casem
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. США переместили самолеты для спецопераций, войска и снаряжение в Карибский бассейн, пишет The Wall Street Journal.
«

"Штаты на этой неделе перебросили большое количество самолетов специального назначения и несколько грузовых самолетов с войсками и снаряжением в район Карибского бассейна, что дает Вашингтону дополнительные возможности для потенциальных военных действий в регионе", — говорится в публикации со ссылкой на неназванных чиновников и данные отслеживания полетов.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Венесуэла как пробный камень международного правопорядка
1 декабря, 08:00

На прошлой неделе газета сообщала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывалось в статье.

Один чиновник утверждает, что к американским войскам в регионе присоединятся по меньшей мере десять конвертопланов V-22 Osprey. При этом WSJ отмечает, что на базах отправления расквартированы элитные подразделения, которые специализируются в том числе на операциях по проникновению и эвакуации с высокой степенью риска.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев США не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Вашингтон хочет мировую монополию и два новых штата
6 ноября, 08:00
Из-за этого отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США.
Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Экс-аналитик ЦРУ назвал главную угрозу для США при вторжении в Венесуэлу
20 декабря, 06:37
 
