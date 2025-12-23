США передислоцировали самолеты в Карибский бассейн, пишет WSJ

"Штаты на этой неделе перебросили большое количество самолетов специального назначения и несколько грузовых самолетов с войсками и снаряжением в район Карибского бассейна , что дает Вашингтону дополнительные возможности для потенциальных военных действий в регионе", — говорится в публикации со ссылкой на неназванных чиновников и данные отслеживания полетов.

На прошлой неделе газета сообщала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывалось в статье.

Один чиновник утверждает, что к американским войскам в регионе присоединятся по меньшей мере десять конвертопланов V-22 Osprey. При этом WSJ отмечает, что на базах отправления расквартированы элитные подразделения, которые специализируются в том числе на операциях по проникновению и эвакуации с высокой степенью риска.