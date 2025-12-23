США передислоцировали самолеты в Карибский бассейн, пишет WSJ

ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. США переместили самолеты для спецопераций, войска и снаряжение в Карибский бассейн, пишет The Wall Street Journal.
"Штаты на этой неделе перебросили большое количество самолетов специального назначения и несколько грузовых самолетов с войсками и снаряжением в район Карибского бассейна, что дает Вашингтону дополнительные возможности для потенциальных военных действий в регионе", — говорится в публикации со ссылкой на неназванных чиновников и данные отслеживания полетов.
На прошлой неделе газета сообщала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывалось в статье.
Один чиновник утверждает, что к американским войскам в регионе присоединятся по меньшей мере десять конвертопланов V-22 Osprey. При этом WSJ отмечает, что на базах отправления расквартированы элитные подразделения, которые специализируются в том числе на операциях по проникновению и эвакуации с высокой степенью риска.
За последние несколько месяцев США не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США.
Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.