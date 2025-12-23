https://ria.ru/20251223/ssha-2064187376.html
США вывели российскую компанию из-под санкций по "закону Цезаря"
США вывели российскую компанию из-под санкций по "закону Цезаря" - РИА Новости, 23.12.2025
США вывели российскую компанию из-под санкций по "закону Цезаря"
США вывели российскую компанию "СТГ Логистик" из списка антисирийских санкций, предусмотренных "законом Цезаря", но оставили в другом листе ограничений против... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T20:16:00+03:00
2025-12-23T20:16:00+03:00
2025-12-23T20:16:00+03:00
в мире
сирия
сша
россия
дональд трамп
башар асад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759028_0:57:3072:1784_1920x0_80_0_0_45dc325dd25b72937ab874a0e428f953.jpg
https://ria.ru/20251223/turtsija-2063990976.html
https://ria.ru/20251222/dmitriev-2063727373.html
сирия
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759028_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ed3080c2a0ec4dfb8ea07e335eb41da9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, россия, дональд трамп, башар асад
В мире, Сирия, США, Россия, Дональд Трамп, Башар Асад
США вывели российскую компанию из-под санкций по "закону Цезаря"
США вывели российскую компанию из-под санкций, предусмотренных "законом Цезаря"
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США вывели российскую компанию "СТГ Логистик" из списка антисирийских санкций, предусмотренных "законом Цезаря", но оставили в другом листе ограничений против страны, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина.
Президент США Дональд Трамп
подписал "закон Цезаря" в конце 2019 года во время своего первого президентского срока. Документ направлен на введение ограничений против организаций и лиц, которые оказывают содействие сирийскому правительству и близким к нему формированиям. Кроме того, США могут заносить в список российские и иранские структуры. Закон обязан своим названием позывному бежавшего из Сирии
военнослужащего, который якобы предоставил западным правозащитным организациям свидетельства об истязаниях в сирийских тюрьмах.
В обновленном перечне подсанкционных лиц и организаций OFAC в отношении "СТГ Логистик" указано, что изначально компания фигурировала в двух санкционных программах: SYRIA-CAESAR и PAARSSR-EO13894. В результате внесенных изменений организация осталась только во втором списке.
Помимо этого, связанные с "законом Цезаря" санкции были сняты с семи сирийских и одной ливанской компании, а также шести граждан Сирии и одного ливанца.
Вместе с этим, как и "СТГ Логистик", они остались в PAARSSR-EO13894 - санкционном списке, куда США вносят людей и организации якобы за связь с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом
. Кодовое название списка расшифровывается как "Содействие привлечению к ответственности за санкции в отношении Асада и региональной стабилизации".
В конце октября госдепартамент США заявил, что администрация Трампа поддерживает отмену санкций против Сирии, введенных в рамках "закона Цезаря". Ранее Трамп подписал указ об отмене ряда санкций, действовавших в отношении Сирии с 2004 года.
Американский минфин 10 ноября сообщил, что приостановка действия "закона Цезаря" в отношении Сирии не распространяется на сделки, связанные с правительствами России
и Ирана
, а также на передачу товаров, технологий, программного обеспечения, финансов и услуг российского или иранского происхождения.