США вывели российскую компанию из-под санкций по "закону Цезаря"

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США вывели российскую компанию "СТГ Логистик" из списка антисирийских санкций, предусмотренных "законом Цезаря", но оставили в другом листе ограничений против страны, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина.

Президент США Дональд Трамп подписал "закон Цезаря" в конце 2019 года во время своего первого президентского срока. Документ направлен на введение ограничений против организаций и лиц, которые оказывают содействие сирийскому правительству и близким к нему формированиям. Кроме того, США могут заносить в список российские и иранские структуры. Закон обязан своим названием позывному бежавшего из Сирии военнослужащего, который якобы предоставил западным правозащитным организациям свидетельства об истязаниях в сирийских тюрьмах.

В обновленном перечне подсанкционных лиц и организаций OFAC в отношении "СТГ Логистик" указано, что изначально компания фигурировала в двух санкционных программах: SYRIA-CAESAR и PAARSSR-EO13894. В результате внесенных изменений организация осталась только во втором списке.

Помимо этого, связанные с "законом Цезаря" санкции были сняты с семи сирийских и одной ливанской компании, а также шести граждан Сирии и одного ливанца.

Вместе с этим, как и "СТГ Логистик", они остались в PAARSSR-EO13894 - санкционном списке, куда США вносят людей и организации якобы за связь с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом . Кодовое название списка расшифровывается как "Содействие привлечению к ответственности за санкции в отношении Асада и региональной стабилизации".

В конце октября госдепартамент США заявил, что администрация Трампа поддерживает отмену санкций против Сирии, введенных в рамках "закона Цезаря". Ранее Трамп подписал указ об отмене ряда санкций, действовавших в отношении Сирии с 2004 года.