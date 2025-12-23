Линкоры в XXI веке не защитят статую Свободы, считает адмирал Комоедов

При этом адмирал отметил, что сегодня на палубах авианесущих кораблей и авианосцев можно размещать и новую эффективное оружие - беспилотную авиацию.

"Но, тем не менее, сегодня самолет на море – это главная сила в сочетании с надводными кораблями и подводными лодками. Они обеспечивают господство на море. Поэтому мой совет: не стройте линкоры, иначе статую Свободы будет некому защищать с морских акваторий", - сказал Комоедов.