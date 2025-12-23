https://ria.ru/20251223/ssha-2064071184.html
Линкоры в XXI веке не защитят статую Свободы, считает адмирал Комоедов
Линкоры в XXI веке не защитят статую Свободы, считает адмирал Комоедов
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Линкоры в 21 веке не смогут защитить статую Свободы, поэтому США надо продолжать развивать авианесущие корабли, заявил РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
Накануне президент США Дональд Трамп
объявил о постройке двух кораблей нового класса "Трамп" для ВМС США. В общей сложности планируется построить до 25 боевых кораблей нового класса. На строительство первых таких линкоров в США будет выделено 26 миллиардов долларов. Корабли класса "Трамп" смогут нести ядерное оружие, будут оснащены лазерами и гиперзвуковыми ракетами.
"Никому не нужные линкоры уже в прошлом. На дворе уже 21 век, а эти корабли были актуальны до середины 20 века. Не тратьте гроши. Для того, чтобы оставаться ведущей морской державой, какой сейчас являются США на море, совершенствуйте авианесущие корабли, потому что их победить можно только в ядерной войне. Сейчас в мире пока нет таких сил, кроме, может, Китая
, которые в будущем смогут составить конкуренцию авианесущим кораблям ВМС США
", – сказал Комоедов
.
При этом адмирал отметил, что сегодня на палубах авианесущих кораблей и авианосцев можно размещать и новую эффективное оружие - беспилотную авиацию.
"Но, тем не менее, сегодня самолет на море – это главная сила в сочетании с надводными кораблями и подводными лодками. Они обеспечивают господство на море. Поэтому мой совет: не стройте линкоры, иначе статую Свободы будет некому защищать с морских акваторий", - сказал Комоедов.